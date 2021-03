Stierne i blandt andet Kirkeskoven i Vordingborg er smattede her i foråret. Hvorfor ikke lægge flis på her, spørger en borger? Foto: Mille Holst

Hvorfor ikke bruge flis fremfor grus på stierne?

Vordingborg - 27. marts 2021

Når kommunen fælder træer, hvorfor bruger man så ikke flisen på de smattede kommunale stier? Det vil Bent Pedersen gerne vide. Men i kommunen fortæller man, at flisen er bedre at bruge til noget helt andet.

Bent Petersen fra Vordingborg har bemærket, at Vordingborg Kommune efterlader flis de steder, hvor man har fældet træer. Det gælder for eksempel langs Brovejen.

Han foreslår, at kommunen i stedet lægger flisen på nogle af de mange stier rundt omkring, som i øjeblikket er meget glatte af mudder. Det gælder blandt andet stierne i Kirkeskoven. Bent Pedersens tanke er, at flis er bedre for naturen end grus, som jo skal graves op af undergrunden først.

Sydsjællands Tidende forelægger spørgsmålet for Michael Kornbech, der er afdelingsleder i Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune. Han forklarer, at kommunen benytter en ekstern leverandør til træarbejdet.

- Leverandøren afsætter vores flis til varmeværkerne, som en del af vores aftale med ham. Flis er et miljømæssigt godt alternativ til fossilt brændsel, siger Michael Kornbech, der dog har forsøgt at lade eksempelvis hele stammer ligge af hensyn til biodiversiteten.

- Men vi oplever ofte at folk mere oplever det som "sjusk" og ønsker det fjernet, siger han.

Den flis, Bent Pedersen har bemærket ligge tilbage på de beskårede arealer er ikke ifølge Kornbech lagt der med forsæt.

- I forbindelse med produktionen af flis vil der altid være et vist spild fra maskinen, som umiddelbart kan tolkes som, at vi har lagt flisen tilbage på arealerne. Dette er dog ikke tilfældet, siger Michael Kornbech, der af hensyn til trafiksikkerheden heller ikke vil have store mængder af flis liggende tæt på vejene.

Flis er ikke velegnet Bent Pedersens forslag om at lægge flisen ud på de stier i kommunen, der bliver meget våde forår og efterår, synes Michael Kornbech ikke er en god idé.

Dels har kommunen jo indgået en aftale om, at flisen skal afhændes til varmeværkerne, dels er flis et meget ujævnt underlag, der vil gøre færdsel på stierne besværligt eller ligefrem umuligt for nogle borgere.

- Af hensyn til fremkommelighed for specielt handicappede er flis et dårligt valg, da underlaget er ujævnt og giver efter. Derfor har vi som oftest ikke flis på stiarealer i byzoner da brugen af disse arealer er mere intens og mangeartet - gående, cyklende, handicappede, barnevogne, med mere, lyder det fra afdelingslederen, der også påpeger, at flis vil skulle suppleres årligt på grund af nedbrydning af materialet.

Det betyder dog ikke, at kommunen aldrig lægger flis ud på stier.

- Enkelte steder i kommunen har vi flis på stierne, oftest hvor disse er beliggende i naturområder, siger Michael Kornbech.