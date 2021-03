Se billedserie Karina Foss. Foto: Nina Lise

Hvorfor får vi kun de halve oplysninger?

Vordingborg - 12. marts 2021 kl. 20:01 Kontakt redaktionen

På det seneste udvalgsmøde i Børn-, Unge og Familieudvalget var vi med til at sige ja til økonomisagen, hvor økonomien for 2020 blev gennemgået. Det gjorde vi ud fra de oplysninger, som vi blev forelagt i sagsfremstillingen med tilhørende bilag.

I selve sagsfremstillingen står der - godt gemt mellem andre vigtige ting - at administrationen foreslår, at skolernes overførselsadgang nedsættes fra tre procent til en procent af budgettet, og at mindreforbrug mellem en procent og tre procent placeres i en lukket pulje til senere disponering.

Det er vigtigt for os i Venstre at slå fast, at vi ikke ønsker at tage penge fra skolerne!

Vi er jo netop med i budget 2021, hvor der gives flere penge til skolerne, hvorfor denne manøvre ikke giver mening!

Men den dækkes ind under coronaforbehold, hvilket vi ikke finder rimeligt.

Vi mener, det er politisk uacceptabelt at tage penge fra skolerne nu, hvor eleverne kommer retur til den fysiske undervisning, nu hvor der virkelig er brug for tiltag for at mindske mistrivsel, brug for udvikling og brug for langsigtede planer.

I selve indstillingen på sagen står der ikke, at vi skal tage beslutning om nedsættelsen fra tre procent til en procent og resten i en pulje. Der mener vi, der er sket en stor fejl. Kommunikationen omkring dette har ikke været vellykket og fyldestgørende - hverken for os eller skolebestyrelserne.

Vi har truffet beslutningen på et ikke-fyldestgørende grundlag. Udvalgsformanden har ansvar for, at dagsordenen er fyldestgørende og med de relevante bilag. Det er vi ikke blevet præsenteret for her, idet udtalelser fra skolebestyrelserne er klippet og klistret ind i sagsfremstillingen, så vi ikke ser de fulde udtalelser.

Havde vi kendt til skolebestyrelsernes holdning, havde vi stemt imod i udvalget. Og skolerne har nu lagt budgetter udfra forventede tal, for sådan har det været de andre år. Vi forstår til fulde skolebestyrelsernes frustration.

Vi vil sætte skolerne fri, ikke binde dem på hænder og fødder!

På vegne af Venstre, Karina Foss (BUF)

