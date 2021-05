Aktivitetspladser for børn og unge er øverst på Vordingborg By Lokalforums dagsorden. Modelfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hvor må børn og unge gerne lege i byen?

Vordingborg - 30. maj 2021 kl. 08:43 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der skal skabes nye legepladser og aktivitetspladser for børn primært mellem 8 og 14 år.

Det er det fælles mål, som Vordingborg By Lokalforum har sat sig selv i det kommende år.

Det var kun en lille flok, der var mødt frem i Pavillon K, det tidligere medborgerhus i Kirkeskoven, da der torsdag aften var generalforsamling i lokalforaet. Den første ordinære af slagsen siden lokalforaet sidste år tog over fra det tidligere lokalråd.

Selvom det nye lokalfora har været coronalukket i store dele af det forgangne år, så har man alligevel nået at skabe forbindelser til en række af byens foreninger og frivillige samt nøglepersoner på skolerne for at få sat fokus på børn og unges muligheder for leg og bevægelse i bybilledet.

Sidste efterår nåede man at gennemføre et såkaldt pop op-møde om børnenes by, hvor der kom mange idéer på bordet, også fra byens unge.

- En af hovedkonklusionerne er, at der mangler aktivitetspladser, især for dem mellem 8 og 14 år. Det er der, hvor de begynder at falde ud af foreningerne og samtidig begynder at bevæge sig mindre. Vi kan også se, at det er vigtigt, det er nemt at gå til for børnene. Det skal være tydeligt, hvilke muligheder de har, fortalte formand Line Dahl Abildgaard.

Skatere på maillisten

Hun er især glad for, at det er lykkedes at få flere af de unge med til selv at komme med idéer til byens udvikling.

- Der er blandt andet en af dem, der skater nede ved stationen, der nu mailer til mig i tide og utide med gode idéer til en skaterpark. Det er fantastisk, at vi har kunnet tænde et nærdemokratisk lys i sådan en 14-årig knægt, lød det fra formanden.

Vordingborg By Lokalforum følger også aktivt med i udviklingen af udearealerne ved DGI Huset, hvor et arkitektfirma nu er gået i gang med at få omsat de mange idéer til en samlet udviklingsplan for området.

- Det ser ud til, at der kommer nogle rigtig fede ting der, fortæller Line Dahl Abildgaard, der dog tilføjer, at det ikke er nok kun at investere i området ved DGI Huset. Der er brug for bedre rammer til børn og unge flere steder rundt om i byen.

- Vi håber på at kunne skabe samarbejder i forhold til placeringen og indretningen af aktivitetspladser. Jo flere man er fælles om sådan et projekt, jo nemmere er det at få hul igennem til fonde, forklarer hun.

Skal skæres ud i pap

Blandt de fremmødte til generalforsamlingen var der generelt stor opbakning til at gøre noget mere for børnene, som mange føler er glemt i det nuværende bybillede. Det var dog ikke alle, der synes, at det er nødvendigt at investere i særlige pladser for børnene.

- Aktivitetspladser havde vi masser af, da jeg var barn. Vi havde hele Algade. Vi hoppede op og ned af trapper og bænke. Man burde tage noget af det op igen, lød det fra en af de fremmødte.

- Det er vist det, som man med et moderne ord vil kalde parkour, lød det humoristisk fra Line Dahl Abildgaard, der understregede, at børn i dag skal have noget mere hjælp til at indtage byrummet.

- Børn nu til dags har ikke fået samme bevægelsesfrihed, som man havde i gamle dage. De skal have det tydeliggjort, hvor det egentlig er, at de gerne må lege. Der skal stå, at her må de gerne rutsje på gelænderet, selvom de ikke må det på skolen. Det er nødt til at være meget tydeligt for børnene, lød det fra lokalforaformanden.

Dyser venter under torv

Kaja Huglstad deltog også på lokalforaets generalforsamling, og hun gentog et emne, der mange gange har været oppe at vende i det tidligere lokalråd: Vand på Slotstorvet.

- Alle ved, hvor meget det betyder at have noget vand, som børnene kan lege med. De er helt vilde med det, lød det fra det tidligere lokalrådsmedlem.

Da det nuværende Slotstorv blev anlagt, blev det indrettet med i alt fem dyser, der skulle lave støvregn, som børnene kunne løbe igennem. Vandet skulle løbe i en fordybning på torvet, der skulle illustrere den gamle voldgrav. Man endte dog i sidste ende med at opgive driften af dyserne, og det er uvist, hvorvidt de vil kunne startes igen her mange år senere. Det er dog noget, som lokalforaet nu vil have undersøgt.

Desuden vil lokalforaet følge planlægningen af den såkaldte udflugtslegeplads, som kommunen har planer om at lave på Nordhavnen inden for få år. Det er nemlig ikke alle, der er enige om, at havnen er den bedste placering til den legeplads.