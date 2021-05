Martin Hartmann og Nicolas Henzel fra Præstø Lokalforum åbnede pop op-mødet med at give deres bud på, hvordan det kan blive sjovere at være ung i Præstø. Foto: Lars Christensen

Hvor er de unge i debatten om nyt ungehus?

Et hav af lokalpolitikere sad onsdag aften klar, da der var pop op-møde i Præstø, men hvis Præstø Lokalforum havde sat næsen op efter konkrete handlinger og holdbare valgløfter, så blev de nok slemt skuffede.

For selvom debatlysten var stor på hele mødet, kom der ingen konkrete løfter fra hverken den ene eller den anden politiske fløj. Ingen af politikerne var klar til at give det nuværende bibliotek væk til et ungehus, når Støberihallerne en dag står færdige, for der var langt fra enighed om, at det er det, som de unge har brug for.