Hvis bare væggene kunne tale...

Vordingborg - 01. maj 2021

Teaterfolkene i det tidligere medborgerhus i Vordingborg er i fuld gang med at indsamle historier om huset. Har du oplevet noget spændende, skørt eller banalt i huset, hører teatrene gerne fra dig. Historierne skal nemlig blive til en vandreforestilling om huset.

Teatrene i medborgerhuset, Pavillon K, er begyndt at lave en vandreforestilling om nogle af alle de erindringer lokale borgere har om det gamle medborgerhus. Festerne, koncerterne, ballerne, de politiske møder og alle de andre aktiviteter, der har fundet sted her.

I søndags blev det første af tre møder afholdt, hvor antropolog og iscenesætter Helga Rosenfeldt Olsen, mødes med borgere, der fortæller, hvad de kan huske fra stedet.

De mange indsamlede fortællinger optages på bånd og sættes sammen så man efterfølgende via trådløse høretelefoner kan lytte til dem, mens man bliver ledt rundt i og uden for huset. Man behøver ikke selv at indtale sin historie for at deltage, al information om stedet er brugbart for teaterfolkene, der også selv vil indtale nogle af historierne.

- Det bliver en vandreforestilling om stedet, og det er helt overvældende, hvor mange, der allerede har reageret på ideen, fortæller Line Svendsen fra Pavillon K.

I første omgang skaber Helga Rosenfeldt Olsen en vandreforestilling med nogle af de mange erindringer, folk fortæller hende om. Det værk kan man komme og høre den 14. maj i Pavillon K.

Den store interesse har også fået teaterfolkene til at søge penge til et større projekt om huset.

- Det er vores ønske at udvikle projektet fremadrettet, så vi får skabt et blivende kunstnerisk og historisk værk her til Pavillonen, siger Line Svendsen og fortsætter:

- Det skal være et værk, der hører til her.

Hun håber, at forestillingen i det daglige vil kunne opleves som en båndoptagelse og så i perioder kan man tage selve vandreforestillingen frem og opleve historierne lige dér, hvor de skete. Det forestiller Line Svendsen sig også kunne være interessant for byens skoleklasser.

Inspirerende - Det har været meget inspirerende for os at høre alle historierne, fortæller Line Svendsen, der blandt andet har hørt om rulleskøjtedans i huset, Svend Aages danseskole og politiets cykelauktion. Hun har også været i kontakt med Adda, der spillede koncerter med Willy Mortensens Tyrolerorkester i medborgerhuset, og så er der mange, der kan huske sodavandsdiskotekerne.

- De unge gemte deres sprut rundt om i skoven. Inde var der kun sodavand og så gik de ud og drak. Men en gang kom forældrene og fjernede al den gemte sprut, griner Line Svendsen, der også har hørt, at mange drak den sprut, de fandt, hvilket gjorde at ejermanden så ikke kunne finde den, når han kom ud for at drikke.

Desuden har der været holdt vilde koncerter i medborgerhuset gennem tiden. Ifølge Line Svendsen kan mange huske, at de har hørt Shubidua her.

- Og DAD var ved at splitte huset ad, fortæller hun.

For teaterfolkene bliver en del af projektet også at finde ud af, hvorfor alle disse aktiviteter sluttede. Skete det brat eller var det en gradvis afvikling af medborgerhuset?

- Hvad er det, der gjorde det, spørger Line Svendsen.

Karavane gennem byen Den 14. maj kommer en kultur og teater karavane gennem Vordingborg by. Det er Teater Kimbri og Teater Nordenfra, der står bag Kulturkaravanen "Visioner fra Vandkanten" hvor der både vil være optog igennem byen og musikteaterforestilling (egnet for alle aldre) ved Kirkeskoven. Karavanen starter på Møn og slutter et par måneder senere i Blokhus.

Fakta Vandreforestillingen varer cirka 30 minutter og kan opleves løbende 14. maj mellem klokken 15-19 i Pavillon K, Skovvej 2 i Vordingborg.

Har du en historie fra det gamle medborgerhus, som du gerne vil dele med andre, kan du møde op 4. maj klokken 16.30 eller 9. maj klokken 14.30. Her vil der være en kort introduktion til projektet, hvorefter der bliver mulighed for at dele sin oplevelse. Skriv gerne på forhånd og meld din ankomst til Line Svendsen på dumildehimmel@gmail.com Forestillingen og optoget er købt og bestilt af Vordingborg Kommune. Foreningen Pavillion K, som nu administrerer det gamle medborgerhus, har sagt ja til at være vært for arrangementet.

Helga Rosenfeldt Olsen er specialiseret i at lave små vandreforestillinger, hvor publikum blandt andet gennem lyd får historier præsenteret i hver deres sæt af hovedtelefoner, mens de bliver guidet sikkert rundt. Det er hendes opgave at arrangere forskellige kulturmøder mellem mennesker og foreninger i de byer hvor Kultur og teaterkaravanen kommer frem og gør holdt.

Hvis du ligger inde med en historie fra Kirkeskovspavillonen, hører Pavillon K gerne fra dig.