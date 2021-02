Se billedserie I øjeblikket er det det traditionelle Dannebrog, der igen er hejst i flagstangen på Vordingborg Borgcenter. Men mange læsere vil gerne have jubilæumsflaget med de fire vimpler i enden tilbage. Arkivfoto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Hvilket flag skal vaje fra flagstangen på ruinen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvilket flag skal vaje fra flagstangen på ruinen?

Vordingborg - 05. februar 2021 kl. 13:30 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Vil du gerne have jubilæums-flaget med de fire firkantede vimpler i enden tilbage på borgen? Eller vil du hellere se det almindelige Dannebrog vaje i flagstangen? Eller synes du, at Danmarks Borgcenter skal lave et nyt flag, som kan godkendes af Justitsministeriet som Vordingborgs flag? Det spurgte vi vores læsere om på Facebook, og det var der mange, der havde en mening om... Sydsjællands Tidende spurgte i sidste uge sine læsere på Facebook, hvilket flag, de helst ser vaje fra flagstangen på ruinterrænnet i byen: Det traditionelle Dannebrog, jubilæumsflaget, der blev skabt i forbindelse med Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019, eller et helt nyt flag, der kan være Vordingborg bys flag.

Der er kommet rigtig mange svar fra læserne og de deler sig primært mellem et af de to Dannebrog - det traditionelle eller det, der efter al sandsynlighed mest ligner det flag, der faldt ned fra himlen og som Valdemar Sejr tog med sig hjem fra Estland til borgen i Vordingborg.

Der er dog et flertal, der stemmer for jubilæumsflaget, og vi bringer herunder et lille udpluk af nogle af de mange kommentarer, der er kommet - men tag også selv et kig på facebookopslaget fra den 26. januar og se dem alle sammen.

Lidt udenfor emnet men absolut relevant for diskussionen foreslår Poul Rothberg, at man får gjort noget ved selve flagstangen - uanset hvilket flag, man vælger at hejse: "Er der slet ikke nogen som synes at det ville pynte gevaldigt hvis der blev bygget en ordentlig flagbastion? Det skæve stativ vi "praler" af lige nu er altså ikke noget at skrive hjem om." Dén opfordring er hermed givet videre.

Sydsjællands Tidendes læsere er delte i deres

holdninger til hvilket flag, der skal vaje på

ruinterrænnet - men et flertal stemmer for

jubilæumsflaget. Arkivfoto: SJ-Medier



Herunder er et lille udpluk af de mange, mange kommentarer: "Jubilæums-flaget så alle der kommer ind i vores kongeby kan se at vi er noget særligt."

Kirsten Lykke Hansen

"Jubilæumsflaget sætter samtalen om historien i fokus...naturligvis det."

Anders Brink Hansen

"Tilbage med jubilæumsflaget, de almindelige flag ser man jo alle steder. Og hvis det flag der dalede ned fra himlen for 800 år siden, menes at se ud som jubilæumsflaget... så er det da dét flag, der skal vaje ved vores smukke gåsetårn."

Christina Nielsen

"Jubilæumsflaget er så smukt og enestående. Det burde være oppe på den gamle kongeborg. Jeg elsker Dannebrog, men når nu jubilæumsflaget er her så lad os bruge det på kongeborgen."

Eva A. Hendley

"Det er en fin historie omkring jubilæumsflaget og det passer perfekt til stedet. Men jeg stemmer alligevel for det helt almindelige Dannebrog, det holder jeg mest af og jeg lagde mærke til det hver gang det lige var oppe engang imellem."

Charlotte Dehn Sørensen

"Helt klart det almindelige Dannebrog. Verdens smukkeste flag."

Jørgen Kristensen

"Det almindelige Dannebrog - det andet ligner en gammel las."

Jytte Helene Overgaard Kristiansen

"Lav et flag med Vordingborg byvåben eller noget med vand nu da Gåsetårnet ligger næsten ved vandet."

Jane Jørgensen