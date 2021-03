Denne hvide dåhjort blev i 2019 offer for krybskytteri i Herslev. Nikolaj Tillisch frygter noget lignende kan ske for den hvide då på hans jorder på Knudshoved Odde. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Hvid dåhjort i fare for krybskytter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvid dåhjort i fare for krybskytter

Vordingborg - 26. marts 2021 kl. 12:36 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Selvom en hvid dåhjort er et oplagt jagttrofæ for mange, har godsejer Nikolai Tillisch valgt at frede den på sine jagtkonsortier. Da den ikke er albino, men blot har pigmentfejl i pelsen, er den nemlig ikke mere udsat end de andre dyr. Derfor er det imod det, han kalder 'god jægerskik', at skyde den. Alligevel frygter han for det hvide dyrs liv, da det flere gange før er set, at krybskytter skyder de sjældne hvide dyr på ulovlig vis.

Hver tredje måned får jæger Nikolai Tillisch øje på den hvide dåhjort, der befinder sig ved Knudshoved Odde. Man kunne måske tro, at det kridhvide dyr er let at spotte, men den er faktisk utrolig god til at gemme sig, forklarer Tillisch, der ejer Rosenfeldt Gods, som udgør i alt 2.200 hektar. Det er første gang, Nikolai Tillisch har oplevet en hvid dåhjort på sin jord. Og selvom han har fredet den på sine jagtkonsortier, frygter han for krybskytter.

Dyret er fredet En hvid dåhjort er som sådan ikke en sensation, forklarer Nikolai Tillisch. Men det er dog sjældent, at de bliver set i Danmark. Selvom det for mange jægere trækker lidt i geværet, når et specielt eller sjældent dyr går frit, har Tillisch valgt at frede den hvide dåhjort på sine jagtkonsortier. Han mener nemlig, at det er imod jægerkodekset at skyde den, da den hvide dåhjort ikke er albino, men blot hvid i pelsen grundet en pigmentfejl.

- En albino havde været et svagt dyr. Derfor ville der være belæg for at skyde det. Men denne dåhjort er altså bare hvid i pelsen, og er derfor slet ikke i fare for at bringe dårlige gener videre til flokken, siger han og tilføjer:

- Jeg synes, at det er så flot et dyr. Nogle gange skal man også bare nyde det, der er unormalt. Det er nu tre år siden, Tillisch så den hvide dåhjort for første gang, og det er stadig den eneste hvide i flokken der er, forklarer han. Når den formerer sig, er der nemlig en meget lille sandsynlighed for, at den hvide dåhjorts kalve arver pigmentfejlen.

Nervøs for krybskytter Et anderledes dyr er et oplagt jagttrofæ, netop fordi der er så få af dem, siger Nikolai Tillisch. Derfor frygter han også, at den hvide dåhjort lokker krybskytter til.

- Jeg er så bange for krybskytter. De hvide dyr er meget eftertragtede, så der er sikkert nogen, der gerne vil have den. De kører ud om natten og skyder dyret, skærer hovedet af den og lader resten ligge, fortæller Tillisch. Han refererer til en episode fra 2019, hvor lige netop denne seance udspillede sig i Herslev vest for Roskilde.

- Alt er galt ved sådan en måde at skyde dyr. Det er stik imod jægerkodekset, forklarer han og tilføjer, at krybskytteri ikke har noget med jagt at gøre. Når jægere skyder dyr, er det for at holde bestanden nede og gøre den stærkest mulig. Derfor skyder jægere kun de svageste dyr. Og så anvender de alt kødet.

- Vi skyder jo generelt for at passe på dem. Hvis ikke vi skyder nogle af dem og holder bestanden nede, så klarer naturen det selv, siger Tillisch og tilføjer, at der for nogle år tilbage var en råvildtsygdom på Fyn, som endte med at dræbe halvdelen af bestanden.

- Det begynder ofte ved, at der er for mange dyr. Så rydder naturen selv op ved at skabe diverse sygdomme blandt dyrene, påpeger han.

Hold jer til stierne De hvide dyr trækker ikke kun krybskytter til. Faktisk er det også noget, der ofte får folk ud i skoven for at lede efter de sjældne dyr. Og det er også en faktor, som bekymrer Nikolai Tillisch. For mange besøgende kan nemlig få konsekvenser for den hvide dåhjort.

- Hvis der kommer mange mennesker, som leder efter den i skoven, så kan den få forvildet sig ud på en vej og blive kørt ned, siger Tillisch.

Derfor opfodrer han besøgende til at holde sig til stierne, så den hvide dåhjort ikke bliver forvirret eller bange, og løber hen, hvor den ikke skal være.