Hver femte læge stopper

Vordingborg - 24. april 2018 kl. 06:10 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Falck Lægehus, der overtager patienterne fra to Vordingborg-læger, som går på pension 1. maj og 1. juni.

Det oplyser praksisdirektør i Region Sjælland Christina Lundgren til Sjællandske.

- Falck vandt udbuddet for Allan Nørgaards patienter i sidste uge. Og det bliver også Falck, som får patienterne fra Henrik Mørkeberg, som stopper til 1. maj, siger Lundgren.

Men mange flere patienter vil blive tvunget til at skifte læge inden for kort tid, for to andre læger i området forsøger at sælge deres praksis. Herudover mener Christian Jensen, formand for de praktiserende læger (PLO) i kommunen, at en læge i Stege også vil på pension.

Der er 26 læger i Vordingborg Kommune, så det betyder, at hver femte læge går af. En læge kan stoppe for tilgangen ved patient nummer 1600 og skal stoppe ved 2700. Så mellem 8000 og 13.500 patienter skal have en anden læge i Vordingborg Kommune.

- De to kolleger i Vordingborg har forsøgt at sælge i lang tid. Men det er ikke lykkedes at tiltrække yngre kolleger til kommunen. De vil hellere bo i de større byer, mener Christian Jensen.

Christina Lundgren understreger, at når Falck overtager patienter, skal de opfylde de krav, som regionen har stillet.

Der bliver ikke flere læger af den grund?

- Nej, men det bliver Falck, der skal sørge for bemandingen. Det svarer til det, der står i en overenskomst, og det er fuldstændigt, som når en håndværker har vundet et udbud, svarer Christina Lundgren.

Falck overtager ikke klinikken, men skal sørge for alle patienterne. Det betyder i praksis, at klinikkerne kommer til at stå tomme hen.

Hvad kan man gøre for at tiltrække flere læger?

- Den veluddannede arbejdskraft har det med at søge til de større byer. Men vi kan gøre flere ting. Vi kan lave kombinationsstillinger, så en læge kan arbejde på et hospital noget af tiden og i en praksis resten. Eller en del af tiden kan bruges til forskning, foreslår Christina Lundgren.

- Vi kan også lave større lægehuse, så det faglige miljø kan blive styrket. Og så vil det være godt at få lægeuddannelsen ud i andre byer. I Nordjylland har de stor succes med det i Aalborg, hvor der uddannes læger på Aalborg Universitet, siger hun til Sjællandske.