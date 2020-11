Flere steder er det personale fra Vordingborg Madservice, der sørger for serveringen på plejecentrene. Foto: Mille Holst

Hvem sørger egentlig for maden på plejecentrene?

Vordingborg - 22. november 2020 kl. 09:11 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Når Vordingborg Madservice leverer mad til kommunens plejecentre, er det meget forskelligt, hvem der derefter tager sig af maden. Nogle steder er det køkkenpersonale, andre steder plejerne.

Der er forskel fra plejecenter til plejecenter på, hvem der varetager opvarmningen af mad til de ældre, og dette kan meget vel være en af forklaringerne på, hvorfor beboerne oplever så store forskelle på kvaliteten.

- Nogen steder er det vores køkkenpersonale, fortæller Birgit Vallebo, der har sit eget køkkenpersonale repræsenteret på alle de gamle produktionskøkkener. Det vil sige på Brænderigården, på Fanefjord, Skovbo, Aggerhus, Klintholm, Solhøj og Ulvsund. Alle øvrige steder er det det daglige plejepersonale, der tager sig af maden.

Ældrechef Susanne Johansen præciserer dog overfor avisen, at personalet er klædt på til opgaven:

- Det er personale særligt instrueret til opgaven. Det er både plejepersonale og bachelor i sundhed, der er ansat til at varetage anretning med videre, siger hun.

I Vordingborg Madservice forsøger man ifølge Birgit Vallebo at tage hensyn til personalet i de enkelte afdelinger.

- Når vi planlægger, gør vi det ud fra, at vi ved, hvem der skal modtage maden, og vi ved godt, at der er begrænsede ressourcer. Derfor forsøger vi at gøre det nemt, fortæller Birgit Vallebo og fortsætter:

- Ligesom jeg ikke ved, hvordan man doserer piller, forlanger jeg jo heller ikke, at de skal have forstand på mad.

Derfor bliver der indimellem lavet kurser for plejepersonalet, så de lærer, hvordan maden skal opvarmes, så den bliver sprød og ikke mister smag. For noget personale er problemet nemlig også, at de ikke kender de retter, Madservice serverer.

- For de er ikke opvokset med de retter, lyder det fra Madservicechefen, der forsøger at rådgive personalet så godt hun kan. Et råd til den panerede mad lyder:

- Paneringen bliver blød af damp. Det man skal gøre er, at give krebinetterne et smæk (høj varme, red.) til sidst; så får de en stegeskorpe, siger Birgit Vallebo og bemærker også lige, at de ældre, der har klaget over at have fået blød flæsk serveret på Rosenvang har taget fejl.

- De får ikke gammeldags flæsk. De får paneret flæsk, siger hun med henvisning til, at et sprødt stykke flæsk ikke kan genopvarmes og bevare sprødheden, hvorfor køkkenet ikke har det på menuen.

