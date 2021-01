Hvem skal betale for turen til vaccinationscenter

Vaccinationsprogrammet fortsætter med borgere, som bor hjemme, og som får praktisk og personlig pleje af kommunen. Som udgangspunkt er der lagt op til, at borgerne selv skal sørge for transporten til et vaccinationscenter uden for kommunegrænserne. Ifølge Mikael Smed er kommunen i dialog med Region Sjælland om at få et vaccinationscenter, så borgerne eksempelvis ikke skal køre til enten Næstved eller Nykøbing Falster.