Hvem skal bestemme over strømmen?

Mandag er det sidste chance for at stemme til Seas-NVE's repræsentantskab.

Alle sejl skulle have været sat til for at få stemmeprocenten op - blandt andet med mulighed for at møde kandidaterne lørdag 21. marts på Slotstorvet i Vordingborg. Men kampagnen er afblæst og aktiviteterne neddroslet på grund af coronavirus.