Hvad betyder en time fra eller til?

Vordingborg - 21. marts 2021 kl. 09:13

Man må kunne spare penge i kommunekassen, hvis man tænder gadelygterne senere om aftenen og slukker dem tidligere om dagen. Det mener en borger i Kalvehave. Men i kommunen siger man nej.

Carl Emil Andersen i Kalvehave har et forslag til, hvordan man måske kan spare lidt på energien i Vordingborg Kommune til glæde både for miljøet og for økonomien. Kort sagt foreslår han, at kommunens gadelygter tændes en time senere om aftenen og slukkes en time tidligere om morgenen.

- Med lidt god vilje, kan man godt spare en times belysning morgen og aften, hvor man fint kan orientere sig ved at færdes ude på gade og vej. Sådan er det her i Kalvehave Færgegård. Hvis det nu er ligeså ved alle kommunens gadelamper, kan man nemt forestille sig, at der må være penge at spare på elregningen, siger han til Sydsjællands Tidende og opfordrer til, at avisen kigger nærmere på forslaget.

- Der må være mange lamper i hele kommunen og kan man bare spare en time eller to, må det trods alt blive til nogle kilowatt-timer, mener han.

Carl Emil Andersen har gennem et stykke tid holdt øje med tændings- og slukningstidspunkterne for gadelygterne i Kalvehave.

- Siden det hele blev kabellagt, både Fibernet, el og gadelys, siger han og foreslår, at man ser nærmere på "det grej, der styrer belysningstiden".

Sparer med LED Sydsjællands Tidende forelægger forslaget for Knud S. Jørgensen, der som anlægsingeniør i Vordingborg Kommune er den, der har med gadelygterne at gøre.

Han fortæller, at nogle af kommunens gadelamper - især uden for Vordingborg by - er styret af et skumringsrelæ.

- Det vil sige, at når det er mørkt nok tændes gadelyset. Resten styres af et astronomisk ur, altså efter de forudberegnede tider, hvor solen går ned og står op. Denne metode tager ikke højde for hvis det er skyet. Hvis tiden i uret skubber sig, går det galt med tændingstiden. Derfor er det sikreste for os at bruge et skumringsrelæ, så vi er sikre på, at det tænder, når der er brug for lys, fortæller han og mener ikke, der er nogen penge at spare ved at have gadelygterne tændt i kortere intervaller.

- Vi arbejder hen mod, at alle lamper på de offentlige veje og kommunale ejendomme bliver udskiftet til LED. Hvis du skubber tændingstiden på en LED lampe en halv time kan du spare cirka 2,5 krone om året på en LED lampe. Der er ikke de samme penge at hente som i gamle dage ved at vente en halv time med at tænde lyset, mener han.

En proces er i gang I alt råder Vordingborg Kommune over 7.063 gadelamper på offentlige veje (heri er ikke gadelamper ved børnehaver og skoler). I alt 4.807 af dem er udskiftet til LED, mens de resterende godt 2.000 forventes at blive udskiftet i løbet af de næste fire år.

- Man startede med at udskifte de gamle kviksølvslamper. Derefter tog man dem, hvor man kunne skifte flest for pengene, fortæller Knud S. Jørgensen.

- Dem der er tilbage nu, er dem hvor man er nødt til at skifte hele lampehovedet, fortsætter han og lægger ikke skjul på, at det er de dyre lamper, der endnu mangler.

- Dem der er tilbage nu vil skifte fra 150 watt til 42 watt, så vi skal bare se at få skiftet dem, der mangler, mener han og oplyser at de lamper, der endnu mangler at blive skiftet til LED primært sidder i Vordingborg, Præstø og Kalvehave.

- Grunden til at Kalvehave er med er, at hele lampen skal skiftes ud dér, forklarer Knud S. Jørgensen.

At regne ud, hvor mange penge kommunen kan spare ved at ændre på tændings- og slukningstidspunktet er næsten umuligt, da lamperne lyser forskelligt. Knud S. Jørgensen vil derfor hellere fokusere på at få skiftet alle lamper til LED, fordi dét vil give en besparelse i det lange løb.

- Vi får også færre og færre indmeldinger om lamper, der ikke virker, for LED lamper går simpelthen mindre i stykker, siger Knud S. Jørgensen.

Om fire år skal vedligeholdelsen af kommunens gadelamper i udbud, og man vil derfor gerne have alle udskiftet til LED til den tid. Ifølge Knud S. Jørgensen bør LED lamper nemlig kunne holde i ti år, hvorved man kan spare mange driftspenge ved ikke at skulle skifte pærer løbende.

Tændt under service Knud S. Jørgensen gør i øvrigt opmærksom på, at når gadelygter er tændt i dagtimerne, skyldes det, at en entreprenør er i gang med et sted i byen at lave service på anlægget.

- Et tændskab kan styre lyset på mange veje samtidigt og derfor et det et stort område, som er tændt samtidigt, forklarer han.