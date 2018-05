Huskunstner og elever bryder den brune flade

Brunt-i-brunt-i-gråt. Vordingborg Uddannelsescenters bare vægge er ikke voldsomt spændende at kigge på, og derfor er der gennem årene også kommet mere og mere kunst på væggene for at give lidt kulør til de mørke gange. Mandag kunne gymnasiet indvie det seneste i rækken af kunstværker, og det er et, man med garanti kommer til at lægge mærke til.