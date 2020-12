Husker du: Statsministeren trak i gummistøvlerne på sin polterabend

Statsminister Mette Frederiksen blev gift i år. Denne artikel, hvor hun trak i gummistøvlerne på sin polterarbend, var en af Sjællandske Mediers mest læste. Den blev lagt på nettet. 22. juli.

Her har du muligheden for at læse den igen og for at se de mange billeder.

Statsminister Mette Frederiksen blev viet til filminstruktøren Bo Tengberg. Men først blev der sædvanen tro holdt polterabend for hende.

Det medførte, at hun var iført gummistøvler på en del af turen.

Det kan du se i billedgalleriet her, hvor du også kan gense billeder fra brylluppet på Møn.

Du kan også se flere billeder, læse om brylluppet, læse om præstens oplevelse af brylluppet og om Statsministerens polterabend i linket nedenfor....

