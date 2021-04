Se billedserie To huse og kakkelovnkakler med grøn glasering er dukket op under Valdemarstorvet, fortæller Nanna Holm. Foto: Lars Christensen

Husfund viser konsekvenserne af en krig

Vordingborg - 25. april 2021 kl. 09:15 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Et arkæologisk fund på Valdemarstorvet vender op og ned på lokalhistorien.

I sidste uge foretog Museum Sydøstdanmark en arkæologisk forundersøgelse af undergrunden på Valdemarstorvet i Vordingborg, hvor det kommende rådhus skal bygges. Ganske uventet fandt arkæologerne her to huse fra slutningen af 1500-tallet eller starten af 1600-tallet. Dét fund vender op og ned på lokalhistorien.

- Det er et utrolig fedt fund, som er vigtigt lokalt. Vi har fået noget helt nyt til Vordingborgs historie siger museumsinspektør Nanna Holm og forklarer, at ingen af de eksisterende gamle kort og skitser over byen angiver, at der har været bygget så tidligt udenfor bymurene. Derfor troede arkæologerne, at Vordingborg by først voksede ud på den anden side af voldene i nyere tid - nærmest først i 1900-tallet - men fundet af de to huse tyder altså på, at denne udvikling skete allerede i Renæssancen.

- Der har før været fattiggårde udenfor bymurene, fortæller Nanna Holm og forklarer, at mennesker, der ikke kunne klare sig selv, måtte tage til takke med, hvad de blev tilbudt.

- Men de her huse er ikke fattiggårde. Der er fundet en fin kakkelovn med de fineste, fineste kakler. Husene er helt bevidst lagt dér, hvor de ligger og er ikke noget man har måttet nøjes med, siger hun og bemærker, at det ene af husene iøvrigt ser ud til at have erstattet et endnu ældre hus.

Skår fra en grønglaseret kakkelovn indikerer,

at huset stammer fra renæssancen, hvor den

slags ovne var populære. Foto: Lars Christensen



Svenskekrigene Arkæologerne har gjort en række fund af både jernslagger, dyreknogler, grønglaserede kakler, som var typiske i renæssancen, og potteskår.

- Men vi har ikke fundet noget fra slut 1600-tallet eller 1700-tallet, siger Nanna Holm.

At der kun er gjort fund fra tidligere århundreder tolker hun på en helt bestemt måde:

- I 1657 fik vi svenskekrigene. Der blev husene måske revet ned. Det gjorde man andre steder, for at have bedre udsyn fra borgen, så man kunne beskytte byen.

Museumsfolkene havde egentlig ikke forventet

at finde det store i grunden under parkeringspladsen

og i hvert fald ikke resterne af et par huse.

Foto: Lars Christensen



Udgravning er op til kommunen Om Museum Sydøstdanmark får lov til at foretage en egentlig arkæologisk udgravning af Valdemarstorvet afhænger af Vordingborg Kommune. Lige dér, hvor de to huse er fundet, er det planen, at det nye rådhus skal have kælder. Dermed får man ødelagt fortidsminderne.

- Hvis fortidsminderne skal graves væk, skal det gøres af arkæologer, siger Nanna Holm.

Men kommunen kan også vælge at droppe kælderen. I så fald behøver der ifølge museumsinspektøren ikke laves en udgravning. Man må nemlig gerne bygge ovenpå fortidsminder, bare man ikke fjerner dem.