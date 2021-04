Se billedserie Udgravningsleder Karen Bork-Pedersen og museumsinspektør Nanna Holm var begge noget overraskede, da de stødte på resterne af et gammelt hus under parkeringspladsen. Foto: Lars Christensen

Hus dukker uventet op under rådhusgrund

Vordingborg - 14. april 2021 kl. 05:33 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En rutinemæssig forundersøgelse af undergrunden under det kommende rådhusbyggeri i Vordingborg har overrasket arkæologerne.

Det har nemlig vist sig, at der under parkeringspladsen på Valdemarstorvet gemmer sig en bygning, der formodentlig stammer fra slutningen af 1500-tallet eller starten af 1600-tallet.

Udgravningsleder Karen Bork-Pedersen og museumsinspektør Nanna Holm har siden mandag været i gang med den arkæologiske forundersøgelse, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som de to mangler svar på.

- Det er overraskende at finde en bygning på det her sted. Vi kan ikke helt se, hvilken vej bygningen ligger, men vi formoder, at den ligger nord-syd, forklarer Karen Bork-Pedersen og tilføjer, at der i den ene side af huset er fundet tydelig spor efter en ovn. Der er fundet en del skår fra en kakkelovn og en masse dyreknogler.

Fundet af bygningen strider mod den opfattelse, som arkæologerne længe har haft om Vordingborg. Hidtil har alle undersøgelser og historiske kilder peget på, at Vordingborg var en meget lille by koncentreret omkring borgen, Algade og havnen. Der er ingen optegnelser, der har vist, at der har ligget huse uden for voldgraven i det område, som museet nu er i gang med at undersøge.

Museet fortsætter med den arkæologiske forundersøgelse frem til torsdag. Man skal blandt andet have fundet ud af, om der er tale om et enkelt hus eller måske flere små huse forbundet med hinanden.

- Det kunne være spændende at finde ud af, om det kun er lige her, at der er noget, eller om der ligger huse spredt ud på hele pladsen, fortæller Karen Bork-Pedersen.

I første omgang må museet dog vente med at undersøge området nærmere. Der er kun tale om en forundersøgelse, der skal ende ud i en indstilling til kommunen i forhold til det kommende byggeri. Fundet vil som udgangspunkt ikke forhindre byggeriet af det nye rådhus, men det kan blive nødvendigt at tilpasse byggeriet, hvis kommunen forventer at bygge en kælder, der hvor huset er fundet.