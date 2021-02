En af de to polakker overhalede motorcykelbetjenten og blev efterfølgende målt til at køre så hurtigt, at han må op til en ny køreprøve. Foto: SJ-Mesdier

Hurtige polakker på Farø overhaler politibetjent

Vordingborg - 22. februar 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

En uniformeret politibetjent på en motorcykel tydeligt markeret med politiets navn og logo blev på en smuk sommerdag i 2019 overhalet af en bil, der kørte væsentligt hurtigere end betjenten. Det var 17. juni klokken 21.47, så det har stadig været lyst så tæt på sankthans, og havde han kørt langsommere, havde han også bemærket betjenten.

Overhalingen skete p å Falstersiden, men så tæt på Farøbroerne, at hastighedsbegrænsningen allerede var nedsat til 110 km i timen. Umiddelbart efter skifter det dog til 90 km i timen, og dermed var bilisten helt klart ude på dybt vand.

Betjenten optog forfølgelsen, og hans trip tracker viste 146 km i timen over en strækning på 747 meter. Ved afkørslen til Farø kørte betjenten op på siden af bilisten og rakte højre arm ud. Det fik bilisten til at stoppe.

Polsk kørekort

Det viste sig, at bilisten er en 43-årig mand fra Polen, og han viste betjenten et polsk kørekort, men et dansk sygesikringsbevis. Han er med andre ord registreret i Danmark. Det sidste fik betydning, da han forleden blev dømt ved Retten i Nykøbing Falster. Her fik han en bøde på 3.500 kr., og da hans hastighedsoverskridelse udgjorde mere end 60 procent, fik han også en betinget frakendelse af kørekortet. Han må dog godt køre på en lille knallert.

- Da han er registreret i Danmark, skal han op til en ny køreprøve for at køre bil her i landet. Han kan derimod godt køre videre i Polen og andre lande, siger politikommissær Søren Skotte fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hvis polakken ikke betaler bøden, er forvandlingsstraffen seks dage i spjældet.

Fælden klappede

Et lille år senere 26. maj 2020 var den gal med en anden polak. Også han kørte på Sydmotorvejen i nordgående retning, da han i sin sorte BMW X5 passerede en færdselskontrol. Han kørte mindst 166 km i timen ved afkørslen til Vordingborg, og her er hastighedsgrænsen 130.

En betjents trip tracker målte hastigheden over 1773 meter, og så klappede fælden. Føreren blev bragt til standsning, hvorefter han fremviste et polsk kørekort, et polsk id-kort og sin adresse på telefonen. Han er 45 år.

Manden blev sigtet og kom for retten samme dag som den anden polak. Straffen er på papiret den samme, en bøde på 3.500 kr. samt betinget frakendelse af kørekortet i tre år Men der er alligevel en forskel.

- Da han ikke er registreret i Danmark, skal han ikke op til en ny køreprøve for at køre i Danmark. Han mister kun kørekortet, hvis han laver en ny overtrædelse af færdselsloven her i landet inden for tre år, oplyser Søren Skotte.

Normalt får man kun en betinget frakendelse af kørekortet for en enkelt forseelse, hvis man har kørt mere en 50 procent for meget.

- Men kører man mere end 160 på en almindelig motorvej, hvor hastighedsgrænsen er 130, skal man op til en ny køreprøve, tilføjer Søren Skotte.