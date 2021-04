Hundeskoven tager form men er ikke klar til hunde endnu

Hundeskoven i Vordingborg tager form, men selvom den ved første øjekast ser færdig ud, så er den det slet, slet ikke endnu. For eksempel er der huller i hegnet så hundene kan slippe ud. I kommunen forventer man at kunne indvie hundeskoven inden sommerferien.

Arbejdet med at etablere en hundeskov i Vordingborg by er i fuld gang. I sidste uge blev virksomheden Poda færdig med at sætte hegn op om det udpegede område, så der nu er en indhegning både til store hunde og en til små hunde.

Der er også kommet låger op, men arbejdet er langt fra færdigt. For eksempel er der store huller under hegnet længst væk fra Næstvedvej. Derfor skal man ikke begynde at tage området i brug endnu. Man risikerer bare at ens hund stikker af.