Hundeskov opgivet på den udpegede mark

Vordingborg - 30. september 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Den længe ventede hundeskov i Vordingborg By er mod forventning sendt til hjørne.

Der var ellers stor glæde blandt de frivillige bag idéen, da et areal på Københavnsvej og Kildemarksvej tæt på TV2 Øst blev udpeget. Men så røg planen over i Plan- og Teknikudvalget, og her forandrede projektet karakter på en måde, så initiativtagerne ikke længere kunne se sig selv i det.

I den nyligt indgåede budgetaftale for 2021 er arealet skrottet, men for at det ikke endnu engang ryger bagest i bunken, har Ann Busch (AL) fået indføjet, at »kommunen (skal) stille en medarbejder til rådighed med henblik på at finde en hurtig løsning«.

Kun et par år

Ann Busch og Ronnie Lykkehus (V) er de fremmeste fortalere for hundeskoven, men det er også førstnævnte, der i forbindelse med forhandlingerne om en budgetaftale har vendt tommelfingeren nedad.

- Vi har bare bedt om at få en bar mark. Gruppen af hundeejere kan så selv sætte hegn op og etablere borde/bænke. Men det er i Udvalget for Plan og Teknik blevet til, at kommunens medarbejdere skal lave det hele, og det kommer til at koste omkring 300.000 kr, siger Ann Busch, der har to indvendinger mod det.

- Det skulle være et samarbejdsprojekt. Jeg synes ikke, det er at vise gruppen tillid at overtage det på denne måde. Det kan godt være, at vores hegn ikke ville blive lige så flot som, det kommunen vil sætte op, men vi skal nok få det til at fungere. Vi kan også selv tømme skraldespande og i det hele taget drifte hundeskoven, lover Ann Busch.

Den anden indvending er økonomien. Sagen er, at der er planer om at udbygge kommunen den vej på, og så vil hundeskoven ikke komme til at være der længere end to-tre år.

- Det er mange penge at sætte af, hvis vi alligevel står med ingenting efter så kort tid. Så er det bedre at finde et andet sted, som bliver mere permanent, mener hun.

Penge til skoven

Men at det konkrete projekt bliver skrottet, betyder ikke, at gruppen af frivillige har opgivet idéen. Med budgetaftalen er det slået fast, at forvaltningen skal være med til at finde en løsning, og den skal være hurtig.

Der er også i aftalen en anvisning på, hvor pengene skal komme fra.

»Såfremt det rette projekt kan fremlægges, er der bred enighed om, at der bør sikres støtte til projektet fra Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen«, står der i aftalen.

Indtil videre er der gået to et halvt år, fra idéen om en hundeskov blev undfanget, og området ved Kildemarksvej er det tredje sted, der bliver afvist.

Brev til kommunen

Ronnie Lykkehus har tirsdag skrevet til kommunen for at få sat skred i tingene med det samme. Han vil vide, hvem den medarbejder bliver, som skal samarbejde med gruppen af hundeejere om at finde et nyt sted.

- Hvordan er køreplanen for et »samskabelsesprojekt«, og hvem kan hjælpe os videre nu, vil han vide.

Han konstaterer, at der er 301 medlemmer i hundeejernes FB-gruppe, og de har ventet længe.

- Mange medlemmer er meget utålmodige, så jeg håber, vi nu endelig kan sætte os et mål og nå det, skriver Ronnie Lykkehus til forvaltningen.

Udvalgsformand: Prisværdigt

- Det er jo egentlig positivt og meget prisværdigt, at gruppen af hundeejere tænker på at spare penge, når det nu er blevet klart, at udbygningen af byen nok kommer til at gå den vej ud, kommenterer formand for Udvalget for Plan og Teknik (R) Michael Larsen skrotningen af arealet ved Kildemarksvej.

Han er også positivt indstillet over for, at gruppen af frivillige hundeejere selv vil stå for projektet og dermed minimere udgifterne.

- Men processen har nok været uklar og lidt rodet. Hver gang en placering har været fundet, er den blevet droppet og et nyt sted fundet. Så jeg vil tro, at man i forvaltningen har tænkt, at der skulle lidt styr på, og på den måde er det mere forkromede projekt kommet til verden. Det er det, vi har taget stilling til og bevilget penge til, siger Michael Larsen.

- Vi har heller ikke i udvalget været opmærksomme på, at gruppen selv vil stå for det, siger han.