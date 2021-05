Katrine Dietrich vil arbejde for, at Biosfære Møn inddrager og engagerer flere og flere mennesker.

Hun skal gøre Biosfære Møn relevant for alle

Vordingborg - 10. maj 2021 kl. 10:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Biosfære Møn får 1. juni et nyt ansigt i front, når 48-årige Katrine Dietrich starter som Vordingborg Kommunes nye biosfærekoordinator. I den rolle skal hun blandt andet stå for kontakten udadtil til ambassadører og netværk, hun skal være med til at videreudvikle Biosfære Møn og hun skal ikke mindst være med til at udbrede kendskabet til hele biosfæretanken, som har sat sit præg på Møn, siden øen fik sin nye status under UNESCO »Man and the Biosphere«-programmet i 2017.

Det var omkring samme tidspunkt, Katrine Dietrich sammen med sin mand, Carsten Ohm, flyttede til Møn.

- Noget af det, der gjorde, vi flyttede hertil, var netop den fantastiske natur - som man så også har valgt at passe på. Det, kombineret med hele kulturen med ildsjæle, kreativiteten, Dark Sky, Camønoen...det har alt sammen været elementer i, at vi flyttede herned. Så at jeg nu får lov at arbejde med at udvikle videre på det, det er lidt af en drømmestilling, siger Katrine Dietrich.

Hun har ikke sat sig i stolen endnu, og derfor får man hende ikke til at rykke ud med ret mange konkrete planer lige her og nu. Lidt kan det dog blive til:

- Det er jo fantastisk at vi bor i en kommune, hvor man fra politisk side tager ideen om bæredygtighed så alvorligt. Som noget af det første vil jeg bruge tid på at møde samarbejdspartnere og de mange aktører, der er indenfor Biosfære Møn. Jeg skal finde ud af, hvad det er for et landskab, jeg skal til at bevæge mig i, og ud af de møder siger erfaringen mig, at der også vil rejse sig nye idéer samtidigt med, at vi holder fast i det gode, der allerede er skabt, siger Katrine Dietrich.

Hun ser gerne netværket brede sig som ringe i vandet, for et af de fokusområder, hun selv nævner, er at få bredt biosfære-idéen ud til en endnu bredere kreds end i dag.

- Det kunne være spændende at få det gjort endnu mere lokalt forankret. At gøre Biosfære Møn relevant for alle, så det måske kan sætte noget i gang om, hvordan vi kan bruge det i vores hverdag og virke, siger hun.

Det skal ske på en måde, så folk stadig kan se sig selv i biosfæren, understreger hun, for der skal fortsat være fokus på balancen, som netop er kongstanken i UNESCO-programmet: At mens man har fokus på naturen, skal der også være plads til, at mennesket kan bo og arbejde i den.

Denne flerdimensionelle tilgang til klimaproblematikken er ikke ukendt for Katrine Dietrich, der i fem år har været souschef og udviklingskonsulent i Globalt Fokus, en platform for foreninger, som på internationalt plan arbejder med FNs Verdensmål.

- Det, jeg især kan bringe med mig, er mine erfaringer med at arbejde på tværs med bæredygtighed og verdensmålene, og at gøre det vedkommende for andre mennesker, siger hun.

Katrine Dietrich overtager stillingen som biosfærekoordinator efter Annette Tenberg, som til manges store sorg tabte kampen mod kræften i januar. Hun var elsket og afholdt i vide kredse - også hos Katrine Dietrich, som har samarbejdet med hende i flere sammenhænge.

- Jeg måtte gå lidt rundt om mig selv i forhold til jobbet, for jeg var meget glad for Annette og synes, hun gjorde et stort og godt arbejde med Biosfære Møn og har været primusmotor i at skabe en fantastisk platform sammen med mange lokale ildsjæle, siger hun, og fortsætter:

- Nu skal jeg så finde min måde at gøre det på - og det vil helt sikkert blive med fokus på det tværgående samarbejde, hvor så mange som muligt inddrages, så biosfæren fortsat er noget, mange kan være stolte af i kommune, og som måske kan få os til at få øjnene op for mere bæredygtige måder at gøre nogle ting på, siger Katrine Dietrich.