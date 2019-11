Sascha Bendix var blevet bedt om at møde op til kulturfesten men havde ikke regnet med at vinde. Hun fik prisen for sine smukke billeder og sjove videoer - blandt andet af vindueskigger-uglen og hoppende sæler. Til højre er det centerleder Inge Vibeke Boysen og borgmester Mikael Smed. Foto: Nina Lise

Hun er kåret som årets Møn-sjæl

Det måtte hun give dem ret i, da hun lørdag aften stod på scenen i Mønshallerne. Her blev hun med 123 stemmer kåret som »Årets Møn-Sjæl 2019« for sit arbejde med at formidle Møns smukke natur til resten af verden. Kun fire stemmer foran Niels Olsen fra Dagli'Brugsen i Borre, mens Tina Olsen fra Møns Handelsstandsforening fik tredjepladen.

Da Sascha Bendix fra Camp Møns Klint på et tidspunkt søgte job hos Danmarks Borgcenter i Vordingborg, ringede de tilbage og sagde, at hun havde gjort et godt indtryk til samtalen, men at hun var for meget Møn.

