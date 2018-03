Som barn var Else Karlshøj også glad for håndbold, men gymnastikken vandt - blandt andet efter et ophold på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun fik sin første undervisningstjans i de tidlige efterkrigsår og blev instruktør i Allerslev Idræts- og Ungdomsforening i 1954. Det har hun været siden. Foto: Jens Wollesen

Hun er 90 og stadig frivillig underviser

Else Karlshøj har gået til gymnastik, så længe hun kan huske. Hun leder hver uge et hold for modne damer i AUIF's klubhus i Allerslev ved Præstø. Forleden fyldte hun 90 år. Men hun sætter ikke tempoet ned.

- Jeg er glad for holdet. Vi har det altid sjovt. Jeg presser dem lidt, men der bliver taget hensyn, hvis man ikke kan være med, siger Else Karlshøj, der kører nogenlunde samme program hver gang. Det er jo den samme krop, vi har. Den skal bruges, smiler hun.

- Damerne er tossede med »I en lille båd der gynger«. Den har vi temmelig mange øvelser til. Jeg tænker meget over, at vi skal komme hele kroppen igennem

- For et par år siden besluttede jeg mig for at prøve igen. Hoften bliver aldrig bedre, men alt, hvad man rører sig, hjælper, siger Jonna Larsen, der er afhængig af en krykke, som hun dog smider, når der er stolestafet. De andre skal nødig falde over den.