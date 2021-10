Handelsstandsformand og city manager Tina Olsen, til venstre, tog sidste sommer udvalgsformand Susan Thydal på tur i Stege for at vise nogle af de butikker frem, som trods corona åbnede i byen. Nu er Tina Olsens arbejde for at tiltrække nye butikker en af de ting, Susan Thydal fremhæver som bevis på, at kommunens investering i House of Møn betaler sig. Arkivfoto

House of Møn får stort tilskud med ny aftale

Vordingborg - 06. oktober 2021 kl. 06:00

To puljer under udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv (TUE) bliver stort set tømt, hvis Vordingborg Kommune, som det ser ud til nu, indgår en fornyet, tre-årig samarbejdsaftale med House of Møn.

House of Møn har nemlig søgt kommunen om et tilskud på 1.425.000 kroner fordelt over tre år, og den ansøgning har TUE-udvalget anbefalet til godkendelse på det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

- Vi havde en lang snak om det i udvalget, men set ud fra den aftale, vi indgik med House of Møn for tre år siden, synes vi, de har gjort det rigtig, rigtig godt, siger udvalgets formand, Susan Thydal (S).

Tanken er, at tilskuddet fra Vordingborg Kommune skal bidrage til House of Møns fortsatte arbejde på især fire områder: Samarbejde mellem aktører indenfor turisme, ikke blot på Møn men i hele kommunen, forlængelse af turismesæsonen, så overnatningskapaciteten udnyttes bedre, udvidelse af samme overnatningskapacitet samt videreudvikling af værtsskabet indenfor turismen i kommunen.

I den gamle aftale fik HoM 275.000 kroner hvert af de tre år, så denne gang skrues der altså en del op for niveauet. Det skyldes ifølge Susan Thydal ikke mindst, at man fra kommunens side gerne vil have lagt flere opgaver ind i den nye aftale - blandt andet i forbindelse med udviklingen af et tværkommunalt såkaldt klyngesamarbejde under Sydkyst Danmark, som skal gøre kommunerne i turismeorganisationen bedre til at samarbejde på tværs.

Aftalen med House of Møn evalueres løbende via årlige statusmøder samtidig med, at kommunen via statistikker over eksempelvis omsætning og antal overnatninger kan monitorere udviklingen indenfor turismen i kommunen.

Susan Thydal erkender dog, at det er "lidt svært at måle", hvilke resultater der konkret er kommet ud af det hidtidige samarbejde, men udvalget har altså alligevel fundet det værdifuldt nok til at fortsætte, og det begrunder udvalgsformanden blandt andet med initiativer som city manager-samarbejdet mellem de tre købstæder i kommunen:

- Her ved vi fra teamet, at de har været så dejligt at få kendskab til, hvad der foregår i de andre byer, og det har hjulpet til at sikre, at man ikke kommer i karambolage med hinanden. Man er blevet meget bedre til at planlægge sammen, bakke op om hinanden og vidensdele, siger udvalgsformanden.

Mere konkret og med adresse til Møn peger Susan Thydal på det arbejde, city manager Tina Olsen (der også er formand for Handelsstandsforeningen) har udført for at få nye butikker til at åbne i Stege. Det resulterede ikke mindst i, at der under coronakrisen faktisk var flere nye butikker, der slog dørene op i Stege i stedet for det modsatte.

- Der har Tina været en tydelig og aktiv medspiller i at få det praktiske på plads, siger Susan Thydal.

De to puljer, pengene tages fra, er puljen til lokalbaseret turismeudvikling og puljen til turismeudvikling, og de bliver som sagt tømt til og med 2024 med den nye bevilling.

- Det er et samarbejde, vi prioriterer højt, fordi vi kan se, at det er, når tingene er lokalt forankret, så sker der noget, siger Susan Thydal.