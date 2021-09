Lukas Schimming bliver direktør for det overordnede »paraplykoncept« Møn Golf Resort, som dækker både golfcentret og hotellet, mens Yvonne Kandage er blevet headhuntet som direktør for Møn Golf Hotel. Foto: Lene C. Egeberg

Hotel vil være mere for mønboerne

Vordingborg - 25. september 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Der bliver skiftedag på Hotel Præstekilde fredag i næste uge, hvor anden del af ejerskiftet af Møn Golf Center træder i kraft, og også hotellet kommer ind under vingerne på de nye ejere, P.K. Ejendomme ApS med Katrina Lord i spidsen.

Det har været planlagt, siden Katrina Lord i marts overtog golfcentret og lagde den daglige ledelse i hænderne på sin søn, Lukas Schimming, men da de hidtidige forpagtere af hotellet lige skulle have den sidste højsæson med, er det altså først nu den 1. oktober, at overdragelsen finder sted.

Dermed kommer der også til at ske visse ændringer på hotellet - ikke mindst at det skifter navn til Møn Golf Hotel og fremover vil blive drevet sammen med golfcentret under et »paraplykoncept« med navnet Møn Golf Resort.

Det fortæller Lukas Schimming, der bliver direktør for Møn Golf Resort.

Derudover vil ændringerne dog ske ganske gradvist frem mod næste højsæson i 2022:

- Der vil blive foretaget nogle renoveringer. Hotellets ydre og værelserne blev allerede renoveret for nogle år siden, men de sociale områder som restaurant og selskabslokaler trænger til en overhaling, siger han.

Derudover er det planen at den del af huset, der tidligere husede en swimmingpool, vil blive genåbnet som wellnesscenter med spa, fitness og massør - men den den af planen kommer nok tidligst på plads inden næste sommersæson.

Derfor er fokus lige nu på at køre hotellet videre mere eller mindre som normalt - men fremover skal der være mere fokus på også at være et sted, hvor mønboerne kan lide at komme.

- En af vores primære målgrupper er lokalmiljøet. Jeg husker hotellet som en vigtig del af lokalsamfundet, når man holdt arrangementer som konfirmationer og andre fester, men det tror jeg ikke, det er så meget mere, og det vil vi gerne have det bliver igen, siger Lukas Schimming, hvis far, Henrik Schimming, drev hotellet for år tilbage.

Det er Katrina Lord, der er øverste chef for det hele nu, men Henrik Schimming vil også på konsulentbasis være med til at forme udviklingen fremad.

Den daglige drift af Møn Golf Hotel bliver imidlertid lagt i helt nye hænder, da familien bag det nye resort har headhuntet 51-årige Yvonne Kandage til jobbet som hoteldirektør. Hun har tidligere været direktør for Hotel Maribo Søpark, Hotel Saxkjøbing under Claus Meyer og senest Konference & Hotel Klinten i Rødvig.

- Der var jeg, indtil jeg sagde ja til det her, og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at være med til at mere eller mindre starte noget op fra bunden og bygge et helt nyt koncept med golfresortet op. Jeg har også altid været involveret i turisme og har derigennem haft øje for Møn, så jeg synes, det er fedt at komme til at arbejde her på øen, siger Yvonne Kandage.

Men Lukas Schimming i ryggen som nærmeste chef skal hun nu bygge hotellet op til en aktiv del af golfmiljøet på Møn, hvor det ikke kun er de lokale, man har i kikkerten, men også de mange golfturister, der kommer til udefra. Det tror Lukas Schimming også vil blive vel modtaget, for der har igennem flere år ikke rigtig været et effektivt samarbejde mellem hotel og golfcenter.

- Men nu kan vi endelig køre noget sammen, siger Lukas Schimming.

Selvom højsæsonen er overstået, er der allerede en vis travlhed på hotellet, hvor man alene i første uge af oktober af booket pænt op med ophold og selskaber. Derfor tager man heller ikke andre ind i løbet af den kommende måned, men fra november vil der være åbent torsdag-lørdag til en fast menu. Senere er det planen, at man igen også vil tilbyde mad a la carte.

Flere arrangementer er også ved at blive planlagt. Det første bliver et åbent hus den 29. oktober fra klokken 13 til 16, hvor man kan komme og hilse på og kigge sig omkring på »det nye« Møn Golf Hotel.