Se billedserie Det har længe irriteret Hilmer Petersen, at Hotel Kong Valdemar ikke bliver vedligeholdt, men nu ser der ud til at ske noget. Foto: SJ Medier

Send til din ven. X Artiklen: Hotel slipper for at blive til ejerlejligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotel slipper for at blive til ejerlejligheder

Vordingborg - 16. marts 2021 kl. 06:04 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Ikaros Aps, der ejer Hotel Kong Valdemar på Slotstorvet i Vordingborg, og Hilmer Petersen, der driver hotel og restauration i bygningen, ser efter mange år ud til at blive løst.

I sidste uge lovede Ikaros ved Jan Ibsen, at bygningen vil blive vedligeholdt udendørs, så bl.a. de grimme grøne alger op ad murene, bliver fjernet.

Det er en underdrivelse, at det kommer uden sværdslag, for der var udsigt til, at parterne skulle igennem endnu en retssag i byretten og sandsynligvis i landsretten. I stedet er der indgået et forlig, som bibeholder stedet som hotel og restaurant. Det forpurrer Jan Ibsens planer om at rive vægge ned og bygge nyt op og sælge det hele som ejerlejligheder.

Husleje og istandsættelse

Hotellet har stået og forfaldet i årevis, og bl.a. derfor har Hilmer Petersen ønsket at få huslejenedsættelse. Til Sjællandske fortæller han, at huslejen var 15-20 procent om året af henholdsvis hotel og restaurationsdriften. Ikaros forlangte 2,5 mio. kr. årligt.

Forliget, der er indgået i Retten i Nykøbing Falster, tilsiger, at huslejen fra 1. oktober 2020 og fremad udgør 1.111.000 kr. plus moms om året fordelt på årets 12 måneder. En forudsætning er, at Ikaros »inden for rimelig tid« istandsætter bygningen.

Det er dog ikke sket, og Hilmer Petersen har truet med en ny retssag. Det er også eneste mulighed, for i forligsteksten står der direkte, at Hilmer Petersen ikke kan tilbageholde huslejen, hvis udbedringen ikke sker - så må det afgøres ved en retssag.

Men efter det nylige møde i uge ni mener Hilmer Petersen ikke, at det bliver aktuelt.

Indrømmelser

En anden krølle på forliget er, at Ikaros forlangte at få Hilmer Petersens husleje reguleret op til firmaets krav. Men det slipper han for. Der står direkte, at efterregulering af husleje frafaldes fra 1. december 2016 til 1. oktober 2020.

Men samtidig frafalder Hilmer Petersen nedslag i huslejen på grund af mangler ved det lejede indtil samme dato.

Med andre ord: Der er en virkelighed før og efter 1. oktober 2020. Før stod parterne stejlt over for hinanden. Ikaros købte bygningen af Nykredit, der havde overtaget stedet efter tvangasauktion, og da firmaet havde overtaget hotellet uden klausuler, mente Jan Ibsen, at han kunne opsige Hilmer Petersen, stoppe hoteldriften og bygge ejerlejligheder. Nogle af dem ville få udsigt over Slotstorvet og dermed få første parket til festuge, Waves. og hvad der nu kommer af store begivenheder. Det er ikke svært at forestille sig en pæn pris.

Hilmer derimod strittede imod, for han mente, han stadig havde en klausul om at kunne drive hotel og restaurant til 2025. Herefter fulgte den ene retssag efter den anden.

Det har længe irriteret Hilmer Petersen, at Hotel

Kong Valdemar ikke bliver vedligeholdt, men nu

ser der ud til at ske noget. Foto: SJ Medier



Virkeligheden efter 1. oktober er, at Ikaros opgiver sine planer og nu er ejer af et hotel, som Hilmer Petersen driver. Ikaros istandsætter bygningen. Til gengæld betaler lejeren 1.111.000 kr. plus moms pr. år.

Hilmer Petersen kalder det en sejr og siger, at han har vundet. Nu kan han drive sin virksomhed videre på Slotstorvet, og der er udsigt til, at hotellet bliver gjort pænt. Han er 84 år og vil gerne drive hotellet videre i så mange år, han kan. Den gamle lejeaftale opererede dog med et stop i år 2025.

- Men den er ophævet med forliget, mener Hilmer Petersen, der mener, at han nu kan blive ved, så læmge han ønsker.

Retsudgifter

Tilbage er at betale for udgifterne til advokater, til bevisførelse og til retsafgiften. Herom siger retten, at »hver af parterne for en del taber og for en del vinder sagen«. Parterne skal hver betale deres advokater.

De samlede udgifter til bevisførelse og retsafgift bliver i alt 198.850 kr. Ikaros har som sagsøger haft udgifter på 67.380 kr., mens Hilmer Petersen har haft udgifter på 131.380 kr.

Retten har afgjort, at udgifterne skal deles ligeligt, så hver skal betale 99.425 kr. Derfor måtte Jan Ibsen af med 32.045 kr. til Hilmer Petersen.

Sidstnævnte siger til Sjællandske, at pengene er betalt.

Spørgsmål

Efter forliget ville Sjællandske gerne have stillet et par spørgsmål til Jan Ibsen, Ikaros Invest Aps.

Spørgsmålene lyder:

1. Ifølge udskriftet af retsbogen, har Hilmer Petersen nu lov til at drive hotel og restauration, såfremt han betaler 1.111.000 kr. plus moms årligt med betaling hver måned. Har du dermed helt opgivet tanken om at lave hotellet om til ejerlejligheder?

2. Ville du have købt bygningen, hvis du havde vidst, at der fortsat skal være hotel og restauration på stedet med en forpligtelse til at betale for istandsættelse?

Jan Ibsen er imidlertid en svær mand at få fat på. Hans revisor Tina Pauch Nielsen fra Christensen og Kjærulff har fået en mail 8. marts, som hun har lovet at sende videre til ham i Tyskland, hvor han bor. Men efter en uge er han ikke vendt tilbage. En ny opringning til revisoren har ikke hjulpet.