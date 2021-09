Hotel Frederiksminde beholder stjerne og kløver

Ud over michelinstjernen beholder Hotel Frederiksminde også »den fembladede kløver« for bæredygtighed. Den blev for første gang uddelt i 2020 til restauranter, der laver særlige tiltag for at fremme bæredygtighed i køkkenet. Her spiller den fælles køkkenhave, som Hotel Frederiksminde har i samarbejde med Idrætshøjskolen Bosei en væsentlig rolle. Den lokale michelinrestauranten er stort set selvforsynende med grønt. 12 af de 18 retter på restaurantens store Essens-menu er baseret på grøntsager.