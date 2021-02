Holdt rejsegilde i mange hold

Medlemmer skal i gang

Rejsegildet søndag blev holdt i hold, så man ikke kom op over de anbefalede fem personer ad gangen. Der var sat en halv time af til hvert hold og deltagerne var nøje inviteret til et bestemt tidspunkt. John Larsson havde ansvaret for at der var friskgrillede pølser til hvert hold og Carl Ivar Forup viste huset frem.