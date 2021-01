Se billedserie Miljøvagt Torsten Tejlgaard Jensen og vandløbsmedarbejder Jimmi Spur Olsen var meget spændte på, hvad der blev gravet op af jorden, da de i sommer lavede de første undersøgelser af forureningen på engen i Præstø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Holder liv i å-projekt trods forurening

Vordingborg - 20. januar 2021 kl. 19:45 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Drømmen om en genslynget Tubæk Å midt på engen i Præstø lever stadig, men det bliver væsentligt dyrere at få den realiseret.

Det står klart, efter Region Sjælland har forlangt at få foretaget yderligere forureningsundersøgelser, før man vil godkende projektet.

Allerede i sommer lavede kommunens miljø-afdeling de første stikprøveundersøgelser af engen i Præstø, hvor man fandt en del affald liggende i jorden i området omkring legepladsen.

Affaldet skyldes, at dele af engen blev brugt som losse- og fyldplads helt frem til 70'erne.

På den store åbne del af engen mod vest ser der dog ikke ud til at have været nogen nævneværdig lossepladsdrift, så det er stadig håbet, at man om ikke andet kan genslynge Tubæk Å i en del af området.

Forureningsundersøgelserne anslås at komme til at koste omkring en million kroner, men ender man med at skulle fjerne den forurenede jord, så vil prisen ende på omkring 9,3 millioner ansås det.

Der er dog forskellige forslag til, hvordan man kan undgå at skulle fjerne for meget jord. Enten ved at lægge den genslyngede å i et betonkar eller lave en betonmur mellem åen og det forurenede område.

På det seneste møde i Plan- og Teknik var der også lagt op til, at man helt kunne droppe »Å, slyng dig«-projektet, men det forslag var der ikke politisk opbakning til.

- Vi mener stadig, at der nogen gode effekter i projektet. Det er en vigtig del i forhold til at beskytte Præstø mod oversvømmelser, og det håber vi, at vi stadig kan komme i mål med, fortæller Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget.

Han erkender, at det kan blive svært at få gennemført det oprindelige projekt for genslyngningen.

- Men vi kan måske få gennemført dele af det. Det er trods alt to-tredjedele af engen, der ikke ser ud til at være forurenet. Håbet er, at vi kan grave jord op for det område og bruge til et dige på hele strækningen, fortæller udvalgsformanden med henvisning til det lave dige, som man vil etablere langs den sydlige del af engen.

Planen er, at diget kan beskytte de nærmeste huse mod oversvømmelser. Samtidig vil det kunne fungere som stiforbindelse langs med åen, hvorfra man vil have udsigt over hele vådområdet på engen.

Både i Plan- og Teknik og Klima- og Miljøudvalget har man nu besluttet, at der skal laves yderligere undersøgelser, som man vil bruge til at tage endeligt stilling til projektet senere i år.