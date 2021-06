Se billedserie Driftsleder Anja Riishøj Hemmingsen, chef for Trafik og Ejendomme Lise Hansen Thorsen og driftsplanlægger Mikael Grejsen var fredag en tur på havnen i Præstø for at svare på spørgsmål fra borgerne. Foto: Lars Christensen

Højt græs må ikke presse folk væk fra naturen

Vordingborg - 12. juni 2021 kl. 08:06 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Planerne for en vildere natur skal ikke skal gennemføres på bekostning af de brugere, der til dagligt benytter arealerne. Sådan lyder det nu fra Vordingborg Kommune, efter flere borgere er gået til tasterne for at kritisere pasningen af kommunens grønne områder.

Det fantastiske sommervejr den seneste uge har fået mange ud på strandene og i parkerne for at nyde solen, men knæhøjt græs har mange steder skabt sure miner. Det grønne område ved Ore Strand og Rådhusparken i Vordingborg er blot nogle af de steder, hvor folk føler, at naturen er blevet alt for vild og utæmmet til at man kan sætte sig ned og nyde den.

Også langs mange af kommunens veje og cykelstier har det høje græs fået meget kritik for at forringe oversigtsforholdene og gøre skiltene svære at se.

I Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik og Ejendomme kender man alt til de mange sure kommentarer. Her bliver man bombarderet med et hav af henvendelser, men man er allerede godt i gang med at få taget hånd om de enorme mængder græs.

Ikke vild med vilje For godt nok har Vordingborg Kommune besluttet, at naturen skal have lov til at råde mere, end den har gjort før, men det skal alligevel ikke se så vildt ud, som det har gjort den seneste tid, understreger afdelingschef Lise Hansen Thorsen.

- April var knastør og maj var kold. Majs kulde gør laderne fulde, så vi ved, at landmændene får en god høst i år, men det rammer også os. Siden slutningen af maj har vi oplevet en eksplosion i græsvæksten, og den er simpelthen en enorm opgave at følge med, forklarer Lise Hansen Thorsen, der fredag var troppet op på havnen på Præstø med det såkaldte udekontor, så folk kunne komme forbi og spørge ind til kommunens arbejde.

Afdelingschefen havde på forhånd forventet, at der ville komme mange spørgsmål og kommentarer til det høje græs, men faktisk var det kun ganske få personer, der lagde vejen forbi udekontoret.

Det har vakt debat, at græsset var knæhøjt på det populære grønne område ved Ore Strand, men nu er der igen kommet styr på græsplænen. Foto: Lars Christensen

30 mand i gang Alligevel ved hun, at det er et emne, der ligger mange meget på sinde.

- Vi arbejder på højtryk. Vi har cirka 30 mand ude rundt om i kommunen. Vi har seks maskiner i gang. Tre store grovklippere og tre mindre maskiner, der slår stierne og kanter. Dertil kommer buskrydderne, der skal sørge for, at man kan komme til ved borde, bænke og skraldespande, forklarer Lise Hansen Thorsen.

På Facebook har man blandt andet kunne se et billede fra Christinelundvej i Præstø, hvor en bænk stod skjult i højt græs, men det er efterfølgende blevet slået.

- Det er ikke, fordi vi glemmer nogen steder, men det tager tid at komme hele vejen rundt. Vi forventede, at det ville tage os 14 dage at nå rundt til alle steder. Vi regner med, at vi er nået hele vejen rundt på onsdag, hvilket er før end vi regnede med, så der er blevet knoklet for at nå hurtigere i mål, forklarer Lise Hansen Thorsen.

Senest har kommunen været forbi Ore Strand og Rådhusparken, hvor der er blevet høstet græs, så man nu igen kan nyde de grønne områder.

Skal ikke presses væk fra naturen

- Naturen skal ikke presse folk væk fra arealerne. Vi er ikke ude efter at fjerne folk fra naturen. Vi skal jo netop have flere folk ud i naturen og bevæge sig noget mere, forklarer Mikael Grejsen, der er driftsplanlægger i kommunen.

Han er gået i gang med et større koordineringsarbejde, hvor man skal finde balancen mellem naturhensynene og brugen af arealerne. Et arbejde, hvor grundejerforeninger og lokalforaer skal inddrages for at finde de lokale ønsker til områderne.

Rådhusparken i Vordingborg er endnu et af de steder, der har været kritik af den vilde bevoksning. Privatfoto

- Jeg har blandt andet været i Lundby, hvor de havde specifikke ønsker til Lundbyparken, så der kan holdes Gøngemarkeder der, forklarer Mikael Grejsen og tilføjer, at det tager tid at nå rundt til alle de relevante grundejerforeninger og lokalforaer.

Ny natur tager tid Selvom mange af de populære grønne områder nu igen er til at færdes i, så lægger kommunen ikke skjul på, at borgerne vil skulle vænne sig til et andet udtryk i parkerne og på stierne, end man har været vant til. Det vil dog gradvist blive pænere, lover Mikael Grejsen.

- Det tager tid at lave naturen om. Vi skal et år frem, før man begynder at kunne se de første resultater, og nogen af tingene tager flere år at få ændret. Vi arbejder på at få flere blomster og mindre højt græs, men de fleste blomstersorter spirer først i andet år. Vi kunne så 1-årige blomster, men så skulle vi så dem år efter år, og det ville være penge lige ud af vinduet, forklarer han.

Ikke en spareøvelse Afdelingschef Lise Hansen Thorsen afviser, at kommunens nye driftsplan skulle være en spareøvelse, selvom den påstand bliver ved med at poppe op i de fleste diskussioner på de sociale medier.

- Vi bruger mindst lige så mange penge som før. Det er bare en anden måde at se på naturen, og en anden faglighed, der skal i spil, forklarer afdelingschefen og tilføjer, at man har brugt meget tid på at få efteruddannet kommunens ansatte til at passe den nye og mere vilde natur.

Kommunens folk håber, at folk trods problemerne med det høje græs vil have tålmodighed med kommunens nye driftsplan for de grønne områder.

- Det, folk ser, når de kigger rundt nu, er på ingen måde der, hvor vi skal ende. Det er den spæde start. Det er det lange seje træk at lave natur, forklarer Mikael Grejsen.

På www.vordingborg.dk/voresarealer kan man læse mere om kommunens nye naturplan.