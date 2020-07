Se billedserie Heidi Tengstedt med Maya, Tabita og Viola. Killingerne er ni uger gamle, så om tre uger kan deres nye ejere komme og hente dem. Hele kuldet er solgt. Foto: Claus Vilhelmsen

Hjerteskærende: Forladt gravid kat reddet ud af hus

Vordingborg - 19. juli 2020 kl. 01:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et hjerteskærende syn, der mødte en mand, der tirsdag kom til et hus, som han overvejede at leje sig ind i i Nakskov. Huset var tomt for mennesker, som det skulle være, men manden kunne se gennem vinduet, at en desperat kat gik rundt derinde. Den havde hverken mad eller drikke, og dens kattebakke var fyldt med afføring.

Manden reddede resolut katten ud af fængslet og købte foder til den. Derefter gik turen til Tullebo på Haminavej i Vordingborg, hvor han håbede, at Heidi Tengstedt ville tage sig af den.

Det gjorde hun, og dagen efter fødte den lille og afmagrede kat seks killinger.

Blev ved med at komme

Det var på høje tid, for moren har brug for masser af mad, så hun kan producere mælk til sine killinger.

- Jeg troede, den ville føde to killinger, for det er en meget lille kat, der kun vejer to-tre kg, men der kom seks, fortæller den meget overraskede Heidi. Hun har dømt moren Ulla, og snart får killingerne også deres egne navne.

Ulla med sine seks killinger, der blev født tirsdag.

De vejede 50-70 gram ved fødslen.

Foto: Claus Vilhelmsen



Når de bliver fire-seks uger, lægger Heidi dem på Tullebos hjemmeside med billeder, så folk kan se, om de har lyst til at adoptere dem, som Heidi kalder det. Først når de er 12 uger, bliver de solgt, for indtil da skal de blive ved deres mor og de andre katte, så de kan lære, hvad det vil sige at være kat.

Efterladte killinger

Hvert år ved denne tid og august måned boomer antallet af efterladte killinger på dyreinternater landet over. Dyrenes Beskyttelse har slået alarm med beretningen om, at det er særlig slemt i år. Faktisk er antallet det dobbelte i forhold til sidste år, og i alt har organisationen 1.400 killinger fordelt på otte internater landet over.

Men hos Tullebo er det et helt normalt år.

- Der har ikke været flere opkald, end der plejer. Men det skyldes måske også, at der er flere steder, efterladte killinger bliver indleveret. F.eks. er der Sydhavsøernes KatteSOS, oplyser Heidi.

Fyldt op

Ulla og hendes seks killinger var en voldsom forøgelse af bestanden hos Tullebo, der kom meget pludseligt. I forvejen havde Heidi otte killinger plus to voksne katte. Dermed er der fyldt op.

- Herudover har jeg en hjælper ude i byen, som tager sig af to killinger. Hun er ret ny. De bliver nemt slidt op, for det er en stor belastning at have killinger, siger Heidi.

Denne frækkert af en hankat, der i farverne

ligner en sibirisk tiger, er døbt prins Valiant.

Foto: Claus Vilhelmsen



Udgifterne for at opfostre en killing er ret stor, for der skal ikke kun foder til. Alle killingerne bliver neutraliseret, øremærket og chippet, og de får ormekur og bliver testet for fiv (katteaids) og feLV (katteleukæmi). Derfor dækker de 1.500 kr. Heidi tager for en kat slet ikke.

Det er grunden til, vi laver et loppemarked. Næste loppemarked her på Haminavej 5 er 25. og 26. juli, siger Heidi Tengstedt, der håber, mange vil komme og støtte Tullebo Kattehjem.

Tag mig med hjem!!

Det er svært at lade være. Foto: Claus Vilhelmsen