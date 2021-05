På en lidt kold og våd eftermiddag markerede Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster 76-året for befrielsen. Foto: Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Hjemmeværnet fejrede befrielsen

4. maj var Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster traditionen tro vært for en række arrangementer i anledning af befrielsesaftenen for 76 år siden.

Herudover blev uddelt årstegn. Kirsten Rud Blyme og Bendt Kurt Nielsen modtog 60-årstegn, Jørn Ulrik Christensen, Svend Jessen, Knud Pedersen, Erling Edvin Jensen, Knud Børge Antonsen, Knud Ove Andersen, Henning Lykke Pedersen, Hans Kurt Pedersen og Niels Poul Johannesen modtog 50-årstegn. Desuden blev der uddelt et større antal 40-årstegn.

De mange fortjenst- og årstegn blev overrakt af oberstløjtnant Flemming Bastrup, chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster. Det foregik under bevågenhed af Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Søren Espersen, og nogle få inviterede gæster.