Spillestedschef Simon Sandfeld, der her ses i Stars? koncertsal, vil bruge pengene fra hjælpepakkerne til musik.

Hjælpepakker får kassen til at bugne hos Stars

Vordingborg - 04. oktober 2021 kl. 05:58 Af Jens-Christian Borre Larsen Kontakt redaktionen

Vordingborg

Spillestedet Stars i Vordingborg havde budgetteret med et overskud på 50.000 kroner, men regnskabet for 2020 viser et plus på knap 1,7 millioner kroner. Det store overskud skyldes dog ikke masser af udsolgte koncerter til et øltørstigt publikum, men derimod de nationale coronahjælpepakker. I alt har Stars fået dækket faste omkostninger for 1,5 millioner kroner. Og da det på grund af corona-nedlukningen ikke har gjort det muligt at afholde koncerter, har Stars ikke kunnet bruge penge på musik. Det fremgår af spillestedets årsrapport, som udvalget for Kultur, Idræt og Fritid godkendte på seneste møde. Ifølge Stars' spillestedschef, Simon Sandfeld, skal de mange overskudskroner gå til koncerter i 2021.

- Vi køber ikke en ny vaskemaskine eller anlægger græs i gården. Pengene skal gå til musik. Vi er allerede godt booket til næste år, siger Simon Sandfeld.

18-årige skal lære det

Han er spændt på, om Stars skal gøre en ekstra indsats for at genopbygge den koncertkultur, der var før corona-nedlukningerne.

- I første vi omgang ser vi, hvordan det går med de kommende koncerter. Er vi ved det normale, eller er der en ny normal? Og så må vi vurdere, om vi skal gøre en ekstra indsats for at få folk til at gå på Stars, siger Simon Sandfeld.

Aktuelle tal fra Næstved Teater viser, at det går trægt med at sælge billetter, fordi publikum tøver med at gå i teatret, selvom covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, og samtlige restriktioner nu er ophævet

- Der er ingen indikationer i musikbranchen på, at vi er derude endnu, men det kan være, at der er nogle målgrupper, som går tabt. Der findes jo 18-årige gymnasieelever, som på grund af corona aldrig har været til en koncert. Det kan være, at vi skal lære dem at gå til koncerter, siger Simon Sandfeld.

Trofast publikum

Som regionalt spillested er Stars ifølge aftalen med kommunen og Kulturstyrelsens Musikudvalg forpligtet til at holde 86 koncerter om året. I 2020 nåede man på grund af corona-pandemien kun 68 koncerter. I efteråret bliver mange af de aflyste koncerter nu gennemført, og Simon Sandfeld glæder sig over, at de fleste, der havde købt billet til en udskudt koncert, har beholdt billetten.

- Vi har kun tilbagebetalt cirka 15 procent. Det er sejt af vores publikum, lyder det.