I Vordingborg Kommune er man nu klar til at udbyde små opgaver til sammenlagt fire millioner for at give håndværksvirksomhederne en hjælpende hånd med corona-krisen. Foto: J.C. Borre Larsen

Hjælp til erhvervslivet - Opgaver for mere end fire millioner kroner

Kommunen sætter gang i arbejde med at gennemgå alle planlagte vedligeholdelsesopgaver i de kommunale bygninger for at finde frem til så mange små opgaver som muligt, der kan være med til at hjælpe det lokale erhvervsliv gennem krisen.