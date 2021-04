Se billedserie De gamle hestekastanjer stod helt ud på kanten af det gamle voldanlæg, men der må kommunen ikke plante nye træer. Derfor er de nye egetræer placeret en anelse længere inde på parkeringspladsen. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Historiske hestekastanjer måtte lade livet - Nu er der kommet nye træer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historiske hestekastanjer måtte lade livet - Nu er der kommet nye træer

Vordingborg - 08. april 2021 kl. 05:47 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Parkeringspladsen på Voldgade i Vordingborg har virket noget tom, siden kommunen sidste efterår fældede de 150 år gamle hestekastanjer.

Træfældningen vakte voldsom debat, og Danmarks Naturfredningsforening protesterede på det kraftigste, men hos kommunen stod man fast på, at træerne var så sygdomsramte, at de var nødt til at blive fældet.

Nu er pladsen dog ikke helt så tom længere. Efter en længere corona-forsinkelse kunne man nemlig tirsdag plante 12 egetræer langs med parkeringspladsen.

- Vi har valgt egetræer, fordi der er et ønske om danske træer og hjemmehørende arter, og fordi vi gerne vil gøre noget for biodiversiteten. Agern er god føde for blandt andet fugle og egern, forklarer driftsleder Anja Riishøj Hemmingsen fra Vordingborg Kommune.

Hun tilføjer, at det slet ikke har været på tale at plante hestekastanjer på området igen.

- Hestekastanjer er generelt i fare i øjeblikket, fordi minérmøl angriber dem så hårdt. Det ville ikke være tidssvarende at plante dem igen, for vi risikerer, at de bliver angrebet med det samme. I stedet sætter vi nogen træer, som vi forhåbentlig kan have glæde af i mange år, fortæller driftslederen.

Starter med store træer

Træerne har en diameter på mellem 25 og 30 centimer og dermed har man valgt at plante noget større træer, end man oprindeligt havde tænkt sig.

- Der har været et ønske om, at træerne skal syne af noget meget hurtigt. Selvfølgelig kommer de ikke til at fylde så meget som de gamle hestekastanjer, men i løbet af nogen år skulle de gerne kunne matche de andre træer, der står på parkeringspladsen, forklarer Anja Riishøj Hemmingsen.

Efter sigende skulle et gammelt gartnerråd hedde »Plant en pind og få et træ. Plant et træ og få en pind«. Et gartnerråd, der advarer om at plante for store træer. Det bekymrer dog ikke kommunen.

- Det tror jeg ikke, at man skal være så nervøs for. Vi har at gøre med professionelle folk, der ved, hvordan et plantehul skal graves. Det er helt almindeligt at plante træer på den her måde, forklarer driftslederen.

Træerne kommer fra Birkholm Planteskole og det er firmaet Sandgren, der står for plantningen. Det er samme firma, der står for den efterfølgende pleje af træerne frem til foråret 2024, hvor kommunen selv overtager driften.