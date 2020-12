Se billedserie De gamle støberihaller er en del af Præstøs DNA, men de er også i voldsomt forfald. Nu er de sat i udbud med en klausul om at tilbageleje dem til Vordingborg Kommune. Realdania har vist interesse. Foto: Nina Lise

Historiske bygninger sat i udbud: Realdania er mulig køber

Vordingborg - 09. december 2020 kl. 05:57 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

En længe ventet julegave er på vej til Præstø. Vordingborg Kommune har sendt byens gamle støberihaller i offentligt udbud.

Realdania By & Byg har vist interesse for at købe de bevaringsværdige bygninger og sætte dem i stand. Planen er, at de skal indeholde bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og foreningshus med mulighed for udstillinger.

- Det bliver et multikulturhus med masser af aktivitet på alle tider af døgnet. Projektet understøtter det, Præstø har brug for - nemlig et sted, hvor mange kan samles. Samtidig får vi aktiviteterne rykket så tæt på hovedgaden og handelslivet som muligt. Det bliver en investering i Præstø, siger borgmester Mikael Smed (S).

- Handelslivet er udfordret i vores købstæder. Derfor er det helt centralt, at vi med et sådan et projekt kan understøtte handlen og byen. Jeg håber, at Realdania By & Byg vil byde på opgaven, da de også har en særlig interesse i at bevare bygningsarven, som støberihallerne udgør, fortsætter han.

Støberihallerne er i voldsomt forfald, og derfor skal der ifølge Mikael Smed ske noget nu, hvis de skal reddes. Bygningerne sættes til salg med vilkår om, at en kommende køber skal renovere og ombygge dem for derefter at tilbageleje dem til kommunens anvendelse.

Udbuddet løber til og med 19. december og gennemføres efter de gældende regler. Når fristen er udløbet, udvælger man den tilbudsgiver, der har afgivet det tilbud, der bedst opfylder de krav og ønsker, som er stillet i udbudsmaterialet.