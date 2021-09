Se billedserie Stefan Preusche iført sit navertøj. Hatten forhindrer savsmuld i øjnene, der er ingen skidtsamlende krave, skjorteærmer rulles op indad for at undgå en møgkant og trompetbuksderne forhinder savsmuld i træskoene. Desuden er de nemme at få af, hvis man som skibstømrer falder i vandet. Foto: Nina Lise

Historisk festival gik rent ind hos publikum

Vordingborg - 11. september 2021 kl. 20:11 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

- Det er storslået og fantastisk, at så mange har gjort så stort et stykke arbejde.

Sådan lød det fra Keld og Ella Sørensen fra Præstø, da de lørdag formiddag gik en tur rundt i byen og snuse til den nye historiske festival, inden de om aftenen skulle videre til vejfest.

Også handelsformand Rasmus Evind havde svært ved ikke at trække på smilebåndet. Fredag aften sad han på forreste række ved siden af borgmesteren med frue til åbningskoncerten med strygere og operasang i bådhallen på Præstø Havn.

- Det er omgivelser, der kan noget. Lyden var, som når man tager pickuppen og sætter den ned i rillen på sin vinylplade. Bagefter kom både dirigenten og en af musikerne og sagde, at de gerne ville komme tilbage og optræde med andre ensembler, fortæller Rasmus Evind.

I bådhallen havde strygerne udsigt til værkstedet, hvor Foreningen for Traditionelle Håndværk holder til. Lørdag var der åbent værksted, hvor Stefan Preusche og andre navere arbejdede mellem værktøj og høvlspåner.

Blandt de nysgerrige, der kiggede forbi, var Knud Mortensen fra Svendborg. Han var havnet i Præstø efter at have hørt M.C. Hansen optræde i søfartsbyen på Sydfyn.

- Han sang en sang om Jungshoved. Jeg havde aldrig hørt om Jungshoved - han kunne lige så godt have sunget om en provins i Kina, griner Knud Mortensen, der efter at have købt en bil besluttede sig for at køre en tur.

Han har boet på Kirsebærkroen i et par dage og cyklet rundt i området. Da han drog afsted fra Svendborg, anede han ikke, at der var Gyldne Dage i Præstø. Faktisk anede han heller ikke, at der var noget der hed Præstø. Da han nævnte det for sin veninde, måtte hun google det.

- Jeg har ellers været i både Rom og New York, men jeg har aldrig været i Præstø, siger Knud Mortensen, der troede, at målet for hans miniferie på Sydsjælland ville blive Skovtårnet ved Rønnede.

I stedet fik han en på opleveren blandt naverne i bådhallen, for som ivrig fotograf har både navere og det at rejse altid fascineret ham.

- Her er Svendborg-stemning, og det er jo en kvalitet for mig. Præstø ligger ved vandet, der er skibsbyggeri og håndværk. Gaderne minder mig lidt om Faaborg og Ærøskøbing, siger Knud Mortensen.

- Her står jeg og lovpriser Præstø. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, da jeg tog hjemmefra, griner han.