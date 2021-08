Se billedserie Hilmer Petersen er en glad mand. Han har købt bygningerne til Hotel Kong Valdemar tilbage. Foto: Claus Vilhelmsen

Hilmer Petersen køber Hotel Kong Valdemar tilbage

Vordingborg - 20. august 2021 kl. 19:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Ikaros Invest har kastet håndklædet i ringen.

I september sidste år måtte Ikaros ejer Jan Ibsen ved et forlig acceptere, at han nok ejer bygningerne på Slotstorvet i Vordingborg, men har en lejer, der hedder Hilmer Petersen, som har ret til at drive hotel. Huslejen blev af retten fastsat til 1.111.000 kr. årligt plus moms under forudsætning af, at Ikaros istandsatte bygningen.

Nu har sagen imidlertid taget en ny drejning, idet Hilmer Petersen har købt bygningen tilbage fra Ikaros, som dermed er helt ude af Hotel Kong Valdemar.

Det var også på høje tid, der skete noget, for Hilmer så ikke skyggen af en håndværker.

- Jeg rykkede og rykkede. I maj blev vi så enige om, at jeg skulle overtage bygningen. Der var dog nogle ting, der skulle gå i orden, bl.a. med kreditforeningen, men nu er det sket, fortæller Hilmer Petersen, som har givet 8 1/2 mill. kroner for herligheden.

- Det er billigt, siger en glad og tilfreds hotelejer.

Sikret på trods af alder

Det er ikke hver dag, en 85-årig mand køber en hotelbygning og agter at udvikle hotellet. Mange i byen har undret sig over, at han ikke trækker sig tilbage og nyder sit otium. Og hvordan kan sige, at hotellet er sikret mange år ud i fremtiden?

- Der står en god mand parat, som er ansat i et andet hotelfirma. Han er 54 år og er en fjern slægtning. Hver måned sender han en check, så han ikke kommer til at sidde så hårdt i det, når han endelig overtager hotellet, oplyser Hilmer, som dog ikke vil afsløre, hvem manden er.

Restauranten er ganske pæn, og værelserne er

også langt pænere end deres rygte.





Men det betyder, at skulle Hilmer falde om en dag og forlade denne verden, står manden parat og kan drive hotellet videre fra dag et.

Herudover er der Dino Arman, som står for den daglige drift af hotellet og sidder i receptionen. Han er Hilmer Petersens gamle ven og trofaste ansatte gennem ni år.

- Hvad med dine børn. Skal de ikke have en arv?

- Jo, det får de også. Men de er ikke interesserede i at drive hotellet videre. De er lige modsat mig, der ikke har noget imod at arbejde i weekenden. Når weekenden er ved at være ovre, kan de finde på at beklage sig over, at de skal på arbejde om mandagen siger Hilmer med et smil.

Kompliceret og simpelt

Selskabskonstruktionen for Hotel Kong Valdemar har altid været noget speciel. De forskellige dele har været opdelt, og det er de også nu, bare på en ny måde.

Tidslinje 2012: Hilmer Petersen køber Hotel Kong Valdemar, såvel bygninger som drift af hotel og restauration.

17/8 2016: Hotel Kong Valdemar (ejendommen, ikke driften) går på tvangsauktion. Ingen vil købe hotellet med klausul om fastsat leje og hoteldrift frem til 2025. Heller ingen vil købe uden klausulerne.

26/8: Nykredit overtager bygningen for 4,8 millioner kroner. Nykredits tilgodehavende er 7,9 millioner kroner.

Kort efter bliver ejendommen solgt til Ikaros Invest Aps, som er ejet af Jan Ibsen, der bor i Tyskland. Ikaros laver en aftale med Kiss Development ved Michael »Eske« Eskildsen om at renovere bygningen og lave den om til ejerlejligheder og ungdomsboliger.

25/11 2016 bliver Hilmer Petersens firma, som kører hoteldriften, sagt op.

Hilmer Petersen accepterer ikke opsigelsen, og sagen går til Retten i Nykøbing Falster.

I november 2018 vinder Ikaros Invest sagen, og Hilmer Petersen får marchordre senest 30. april 2019. Men Hilmer Petersen anker til landsretten, og i mellemtiden fortsætter hoteldriften.

13/1 2020 erklærer Østre Landsret, at den ene af lægdommerne i byretten havde været inhabil, og derfor skal sagen gå om i byretten med nye dommere.

Marts 2021: Forlig indgås mellem Ikaros Invest og Hilmer Petersen. Ifølge teksten accepterer Ikaros, at Hilmer Petersen fortsat kan leje bygningerne og drive hotel og restaurant. Lejen fastsættes til 1.111.000 kroner plus moms årligt. Ikaros skal vedligeholde bygningerne.

Maj 2121: Ikaros og Hilmer Petersen indgår aftale om, at Hilmer Petersen køber bygningerne.

August 2021: Aftalen går i orden, og Hilmer Petersen overtager bygningerne. - Bygningen er blevet hovedselskabet, og driften af restauranten og hotellet er to lejere, oplyser Hilmer Petersen.

Coronaen har været forholdsvis mild ved hotellet, fordi der kun er to en halv ansat plus det løse.

- Dino og jeg er ansat, og så er der også en vicevært. Sengeredning og vask er et firma udefra, og det er restaurantdriften også. Når vi har selskaber, er al personalet nogle, der kommer udefra.

- Men de overnattende gæster skal vel have morgenmad?

Jo, men det er samme firma, som reder senge og sørger for at vaske tøj, svarer Hilmer.

Vedligeholdelse

En torn i øjet på mange borgere i byen, er den manglende vedligeldelse udvendigt.

- Men nu, hvor det er min bygning, kommer der til at ske noget, lover Hilmer.

- Vi er allerede ved at renovere nogle af værelserne, og det er noget, der kommer til at ske løbende. I løbet af det næste års tid tager vi fat på det udvendige.

Hilmer Petersen voksede op i Vordingborg, og allerede i 1970 var han inde i billedet til at købe Hotel Kong Valdemar. Dengang var der syv hoteller i byen.

- Jeg var i forhandling med Handels- og Håndværkerforeningen, men vi kunne ikke blive enige. Først i 2012 overtog jeg hotellet. Siden har vi skiftet fjernsynene ud i samtlige 70 værelser tre gange, så det er nu ikke, fordi der ikke er sket noget, siger han.

Forhindringer

Der har været mange forhindringer undervejs for Hilmer Petersen, og den største har været de retssager, som har kørt mellem Ikaros og hans selskaber, der har med hoteldriften af gøre. Ikaros ejer Jan Ibsen ville have ham ud, så han med hjælp fra Kiss Development kunne omdanne bygningerne til ejerlejligheder.

En anden generende ting har været, når der på forsiden af Sjællandske har stået, at Hilmer tabte retssagerne i Retten i Nykøbing Falster, først ved tvangsauktionen og senere at Ikaros ville omdanne bygningerne til ejerlejligheder.

- Så afbestilte folk selskaber syv-otte måneder frem, for de troede jo ikke på, at hotellet ville eksistere, siger Hilmer.

En anden forhindring, der virkelig generer ham, er lukningen af Slotstorvet for biler.

Folk kommer kørende og kan ikke komme til at parkere. Så kører de ned af bakken og forlader Vordingborg. Men kunne sagtens have biler til at parkere på torvet, og når der så er festuge og Waves og andre begivenheder, kan torvet spærres af. Det gør man jo alligevel, siger Hilmer Petersen, som synes, det er synd for handelslivet i Vordingborg.