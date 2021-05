Hidsig debat

Eva Sommer-Madsen har (V) taget billeder af de beskadigede vejtræer ved Ornebjerg, som hun viste frem på kommunalbestyrelsesmødet. Hun ser gerne, at kommunen får gjort noget ved dem, inden man risikerer at få en erstatningssag på halsen. Foto: Mille Holst

- vi giver en oversigt over kommunalbestyrelsesmødet

Vordingborg - 05. maj 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst

April måneds kommunalbestyrelsesmøde bød blandt andet på debat om vejtræer, Dannebrog i byrådssalen og frigivelse af midler til en cykelsti på Bogø. Desuden henstillede borgmesteren til at medlemmerne tænker over, hvor mange forslag, der stiller til møderne.

Sidste uges kommunalbestyrelsesmøde endte i irritation og beskyldninger om useriøsitet og bevidste forsøg på at spilde kollegernes tid. Det var Nye Borgerliges Heino Hahn, der her kom i vælten, fordi han havde stillet fem medlemsforslag, som de øvrige politikere dels fandt uforståelige, dels useriøse, fordi Hahn i sin præsentation af flere af forslagene valgte at ændre dem til noget helt andet. Samtlige forslag blev derfor nedstemt.

Forinden havde politikerne dog drøftet en lang række andre forslag på kommunalbestyrelsesmødet. Blandt andet vedtog man enstemmigt et forslag fra Venstre om at undersøge muligheden for, at give de kommunalt ansatte mulighed for at arbejde hjemmefra også efter corona, hvis de ønsker det, og også Radikale og SFs forslag om at rette henvendelse til Folketinget for at få ændret reglerne, sådan at politikerne har bedre muligheder for at sige nej til en landmands ønske om at udvide sit husdyrbrug. Det sidste forslag skabte dog en del debat.

SF forklarede, at man i Klima- og Miljøudvalget oplever, at man "har hænderne bundet på ryggen" og at hensynet til landbruget ind imellem spænder ben for klimamålene.

- Vi er forpligtet til at godkende et husdyrbrug, selvom de ikke har nogen god dyrevelfærd, lød det blandt andet fra Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der ønsker at få et større politisk råderum, så kommunen kan leve op til sit ansvar på klimaområdet.

Dét forslag vakte ikke begejstring blandt højrefløjspartierne. Blandt andet lød det fra DFs Marie Hansen:

- DF støtter ikke, at vi begrænser vores landbrug. Vi er en landbrugskommune; strammer vi, ender vi med at det erhverv flytter til udlandet.

- Selvfølgelig skal vi være en god kommune for landbruget, men vi skal også være en god kommune for miljøet, svarede Else-Marie Sørensen. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, herunder S, SF, R, Ø, Alternativet og Jesper Berring-Poulsen.

Dannebrog eller kunst Marie Hansen (DF) fremlagde et ønske om at hænge Dannebrog op i byrådssalen. Det medførte en længere diskussion af brugen af flag og om man så ikke også burde hænge det blå EU-flag op - og måske også flag fra lande, som andre af kommunens borgere kommer fra. Forslaget blev nedstemt, men i stedet vedtog en enig kommunalbestyrelse, at man vil få Dannebrog - og gerne jubilæumsflaget - indarbejdet i et kunstværk til byrådssalen i det kommende rådhus; en byrådssal, der vel at mærke også skal kunne bruges af borgere og altså ikke kun af politikerne.

Vejtræer til debat En anlægsbevilling og frigivelse af midler til udskiftning og pleje af vejtræer ved Lilliendal og Høvdinggaard skabte også noget debat. Anders J Andersen (S), Kurt Johansen (S) og Mette Gerdøe (Ø) så helst at man plantede flere træer i købstæderne fremfor på landet, mens Heino Hahn (NB) glædede sig over at der "bevilges noget udenfor købstæderne".

Eva Sommer- Madsen (V) gjorde opmærksom på, at der er andre steder, hvor vejtræerne ikke har det godt; eksempelvis i Ornebjerg, hvor træerne er hullede og i øvrigt står tæt på kørebanen og er blevet beskadiget af landbrugsmaskiner og biler. Hun frygter desuden, at kommunen får en erstatningssag på halsen, hvis nogen kommer til skade på den forholdsvis befærdede vej.

- Du har helt ret. Den (alléen, red.) trænger til at blive udskiftet, lød det fra Michael Larsen (R), der erkender, at vejtræerne generelt står for tæt på kørebanen i dag, fordi både biler og især landbrugsmaskiner med årene er blevet større.

- Derfor skal fremtidige træer plantes længere ude, netop af hensyn til fremtidige landbrugsmaskiner, fortsatte han.

Det betyder, at kommunen skal ud og ekspropriere en stribe jord langs vejene med alléer, for at træerne kan blive flyttet længere væk fra vejen. Hvad prisen bliver på dette, er der ingen, der pt kan svare på, men udgifterne hertil er hvad alléen ved Høvdinggaard angår indeholdt i de 800.000 kroner, politikerne godkendte at sætte af. Der burde derfor ikke komme en ekstraregning herpå. Michael Larsen (R) slog desuden fast:

- Det bliver på ekspropriationslignende vilkår så lodsejer får den rigtige pris for jorden. Vi er ikke ude og underbyde.

Cykelsti på Bogø En statslig pulje på 150 millioner kroner kan søges af kommunerne som hjælp til etablering af cykelstier. Kravet er dog, at kommunen selv stiller med et beløb svarende til det, man søger fra staten. Vordingborg Kommune har ansøgt om 12 millioner kroner og ved at fremskynde nogle midler og finde lidt uforbrugte midler hist og her, er det lykkedes Plan og teknik udvalget at finde de resterende nødvendige 12 millioner. Dem ønsker man at bruge på en cykelsti på strækningen Grundsundvej ved Bogø-færgen til Frederikshavevej på Møn, dog ikke på selve Bogødæmningen.

- Det er den strækning, vi har flest cykelturister på, lød det fra udvalgsformand Michael Larsen (R), der fik bred opbakning fra de øvrige politikere.

Bocartbane Ved Tjørnemarke har en borger ansøgt om at lave en bocartbane, som han blandt andet vil inddrage skolerne i området i. I den forbindelse har politikerne vedtaget en lokalplan og et lokalplanstillæg som er sendt i høring frem til 28. juni. Planerne kan ses på www.vordingborg.dk/høring/. Der kommer ingen borgermøde i høringsperioden.

Midler til grønne arealer En ny driftsplan for Vordingborg Kommunes grønne friarealer og byrum har brug for en ekstra bevilling på en million kroner i forbindelse med en omlægning af områderne til mere biodiversitet, som for eksempel omlægning af græsarealer til lunde, bede, plantning af træer, buske, blomster og løg, men også på tiltag som opfordrer til mere bevægelse og bedre skiltning/information om hvad der sker i områderne. Midlerne går også til en renovering af Rosenpergolaen i Algade, Vordingborg, og en opdatering af vandingsanlægget i Historisk Botanisk Have. Bevillingen blev vedtaget.

Omlægning af Røstofte Skovvej Røstofte Maskiner vil gerne have samlet sine arealer i landsbyen og har derfor tilbudt Vordingborg Kommune at bekoste omlægningen af Røstofte Skovvej, hvilket man i kommunalbestyrelsen takkede ja til. Kun Heino Hahn (NB) stemte imod.

Stationsområdet Politikerne besluttede at frigive 380.000 kroner til byfornyelsesrammen til byudviklingsprojektet Omdannelse af Stationsområdet i Vordingborg for på den baggrund at kunne få frigivet 190.000 kroner som Realdania tidligere har bevilget til projektet.

I den forbindelse mindede Eva Sommer-Madsen (V) om, at hun gerne ser at stationsområdet får et springvand.

- Vi har haft det før, og vi skal fastholde, at de borgere, der kommer til vores by, mødes med noget smukt, påpegede hun.