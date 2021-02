Hestestalden står igen uden tag over hovedet

- Det vil være vanskeligt for os at have udstillinger her og der. Vi er et mangfoldigt galleri, hvor noget skal op at hænge, noget skal på hylder, og andet skal i kasser. Desuden har vores gæsteudstillere været en væsentlig del af Hestestalden. Så jeg forestiller mig, at vi er nødt til at have en base, der er lidt mere stationær, siger Lise Særslev, initiativtager til og tovholder for Galleri Hestestalden.