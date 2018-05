Se billedserie Det er ekstra højtideligt, når et træ får en metalplade sat på til evig tid, fortæller Marie Roland, der her nøjes med at demonstrere. Et træ økonomisk værdifuldt træ med en lang, lige og knastfri stamme kan ikke komme i betragtning. Foto: Nina Lise

Her skal man være gammel og kroget

Vordingborg - 06. maj 2018 kl. 18:48

Normalt vil man gerne se godt ud, selvom man kommer lidt op i årene, men er man et træ, må man gerne være gammel, kroget, grim og med knækkede grene, mos, svampe og huller. I hvert fald hvis man vil være et »Livstræ«. Dem skal der udpeges 2000 af i Naturstyrelsen Storstrøms område - 300.000 på landsplan.

- Vi mangler gamle træer i de danske skove. Et bøgetræ med en lang lige stamme kan være et godt gavntræ, men det er ikke her, man finder ugler, flagermus, insekter og svampe. Det betyder meget for biodiversiteten at bevare de gamle træer, fortæller naturvejleder Marie Roland fra Naturstyrelsen til Sjællandske.

På Skovens Dag havde hun taget opstilling foran Geocenter Møns Klint for at få flere til at være med til at udpege livstræer. Livstræer bliver fredet og skal dø af ælde. En forudsætning er, at de står på statens naturarealer.

- Mange træer har en historie, og mange mennesker har et bestemt forhold til et træ, fordi det er helt specielt. Det er de træer, vi gerne vil gøre til Livstræer, sige Marie Roland og tilføjer, at både nåletræer og løvtræer kan udpeges. Bliver de efterfølgende godkendt af Naturstyrelsen, monteres en metalplade med inskriptionen »Livstræ«. Sømmene er af aluminium og selvudtrækkende, så pladen bliver ved med at sidde uden på stammer og ikke bliver opslugt af træet.

