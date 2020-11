Se billedserie Besparelser bevirker at kommunen fremover fjerner mindre tang fra strandene. Arkivfoto: Claus Vilhelmsen

Her skal der spares på natur og miljø

Vordingborg - 21. november 2020 kl. 09:10 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Det er lykkedes kommunens afdeling for Byg land og Miljø at finde den besparelse på 250.000 kroner, som politikerne har pålagt afdelingen i det nyligt vedtagne budgetforlig. Besparelsen får blandt andet konsekvenser for Blå Vands strande, kajakpolobaner og fjernelsen af tang på strandene. I forbindelse med det nyligt indgåede budget for 2021-24 har politikerne i Vordingborg kommune besluttet besparelser på en række områder. Blandt andet skal Afdelingen for Byg Land og Miljø finde besparelser for 250.000 kroner. Det kommer til at gå ud over en række borgerrettede tiltag, mener Rolf Hoelgaard, der er chef for afdelingen.

- Det er op til os at finde nogle af de steder, hvor det gør mindst ondt af lave serviceforringelser, siger han og forklarer, at den største samlede besparelse er på 100.000 kroner og den tages fra afdelingens pulje til miljøbeskyttelse.

- Der har vi nu færre midler til at iværksætte undersøgelser, hvis der opstår ting, der ikke er planlagte, siger Rolf Hoelgaard og forklarer at besparelsen ikke er ensbetydende med, at kommunen ikke vil undersøge eksempelvis forureninger og lignende.

- Vi må forbi udvalget (for miljø, red.) for at få nogle ekstra midler, siger chefen, som altså i sit budget satser på, at det ikke bliver nødvendigt.

Besparelsen er også lagt netop her, fordi puljen til uforudsete miljøbeskyttelsestiltag de senere år ikke har været brugt op.

Fjerner mindre tang De resterende 150.000 kroner, der skal spares, er fordelt på 50.000 kroner fra tre forskellige områder: Natur og fortidsmindeformidling, Strandforvaltning samt Kystnære stier og vandaktiviteter.

Besparelsen på strandforvaltningen betyder ifølge Rolf Hoelgaard, at kommunen vil skære ned på antallet af badevandsmålinger og vedligeholdelsen af badebroer. Fra kommunens side vil man også bruge færre midler til at få godkendt strande som Blå Flags strande. Der vil dog fortsat være Blå Flags strande i kommunen, blot færre end tidligere.

Desuden betyder besparelsen, at kommunen i den kommende budgetperiode vil fjerne mindre tang fra strandene. Igen betyder besparelsen ikke, at kommunen slet ikke vil fjerne tang fra strandene, man blot gøre det sjældnere, forklarer Rolf Hoelgaard.

- Det der er sparet svarer til lidt under ti procent af vores normale budget, siger Rolf Hoelgaard i den forbindelse.

Rolf Hoelgaard, Vordingborg kommune.

PR-foto kommunen.



Gåture får lov at bestå Besparelsen på formidling på natur og fortidsmindeområdet gælder ifølje Rolf Hoelgaard primært udarbejdelsen af pjecer og skilte.

Avisen har erfaret, at nogen har troet, at besparelserne ville få indflydelse på mandagsgåturene og onsdagsturene for borgere på 60+ som Susanne Rosenild står for. Dette er dog ikke tilfældet. Disse ture ligger nemlig under såkaldte sundhedsfremmende aktiviteter, og dem bliver der ikke skåret i.

Heller ikke naturvejlederturene, der hører under Rolf Hoelgaards Afdeling for Byg Land og Miljø bliver berørt af besparelser.

- Selve naturvejlederturene er ikke blevet berørt af det her, så jeg tænker de ture kan køre videre som de plejer, mener Rolf Hoelgaard og henviser her blandt andet til de ture Christina Kaaber-Bühler tidligere har lavet for kommunen, eksempelvis krible-krable-arrangementerne for børnefamilier på Blå Vands strandene.

Heller ikke projektet "Vild med vilje", der blev søsat her i efteråret, bliver påvirket af besparelserne - tværtimod.

- "Vild med vilje" har vi fået nogle penge til i år og der er afsat 50.000 kroner om året i den tid budgetaftalen løber, oplyser Rolf Hoelgaard.

Mindre til sportsudstyr På området for kystnære stier og vandaktiviteter er det nogle meget konkrete borgerrettede aktiviteter, der bliver berørt af besparelsen på 50.000 kroner.

- Det er ikke fordi vi ikke kan gøre noget af det, vi hidtil har gjort, men vi kan bare gøre mindre, forklarer Rolf Hoelgaard og fortsætter:

- Det er blandt andet på udstyr i traileren til vandsportsudstyr og etableringen af vandpolobaner

Rolf Hoelgaard forklarer, at det eksempelvis kan dreje sig om traileren med sportsudstyr, så man kan prøve kitesport, inden man melder sig ind og selv investerer.

- Det er ikke sådan, at traileren ikke er der fra imorgen, men der kan være mindre udstyr, siger han og forklarer, at kommunen eksempelvis ikke bruger midler på at erstatte de ting i den, der efterhånden måtte gå i stykker.

Der bliver ved samme lejlighed også reduceret i puljen til renovering af stier og opstillingen af skraldespande.