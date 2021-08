Send til din ven. X Artiklen: Her skal Pride-flaget vaje i 10 dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her skal Pride-flaget vaje i 10 dage

Vordingborg - 12. august 2021 kl. 17:15 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der blev taget et stort skridt for mangfoldigheden torsdag, da det regnbuefarvede Pride-flag for første gang nogensinde røg til tops i flagstængerne ved kommunens administrationsbygninger.

Flaget er et symbol på LGBT+miljøet, der kæmper for rettigheder til blandt andet bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, og det skal nu vaje i fem flagstænger rundt om i kommunen frem til 22. august.

Politikerne i kommunens udvalg for Bosætning, Økonomi og Nørdemokrati besluttede tidligere på året, at man ville flage med Pride-flaget for at markere mangfoldighed og anerkendelse, når World Pride og Eurogames finder sted i perioden fra 12. til 22. august.

Det har tidligere mødt kritik, at offentlige instanser har blandet sig i debatten om bøsser og lesbiskes rettigheder, og borgmester Mikael Smed (S) er heller ikke i tvivl om, at regnbueflaget på kommunens bygninger vil skabe debat blandt dele af befolkningen.

- Det kan sagtens være, at nogen vil synes, at det ikke er noget, som kommunen skal blande sig i, men nogen gange skal det offentlige skubbe til en dagsorden for at få gang i forandringerne. Her vil vi gerne gå forrest og vise, at det handler om at respektere hinandens forskelligheder, fortæller borgmesteren.

Regnbuetflaget er ikke et officielt flag, og derfor er det heller ikke underlagt de samme flagregler som Dannebrog. Man kan derfor lade flaget vaje i flagstangen hele døgnet rundt i dagene fra 12. til 22. august, med mindre der er en officiel flagdag, så Dannebrog skal hejses.