Her regner det indendørs

Vordingborg - 07. april 2021 kl. 13:54 Af Mille Holst Kontakt redaktionen

Når man i disse tider får sig en kviktest hos Falck, så skal man i Vordingborg lægge vejen forbi den gamle svømmehal på Iselingeskolen.

Gør man dette, en dag hvor det regner, er det næsten umuligt ikke at lægge mærke til, hvor meget det regner - indendøre i selve svømmehallen. Der er ganske enkelt så mange huller i taget efterhånden, at det drypper uophørligt. Flere steder er der sat spande op til at opsamle regnvandet, andre steder lader man det blot dryppe ned i det tidligere svømmebassin - som i øvrigt også er utæt, så vandet skal nok sive ud, hvis der skulle komme rigtig meget af det.

Den tidligere svømmehal var utæt allerede mens den stadig var i funktion og siden har man ikke gjort nogen forsøg på at udbedre skaderne. Sagen er nemlig den, at man endnu ikke har besluttet, hvad der skal ske med bygningen.

- Umiddelbart vil jeg tro, det er dyrere at renovere den, end at rive den ned, siger Bjørn Buch fra Trafik og Ejendomme i kommunen, og mener at et nyt tag hurtigt kan løbe op i to, tre ja måske fem millioner kroner.

Også Thorbjørn Kolbo (S), der er formand for Udvalget for Kultur Idræt og Fritid, mener at hallens dage er talte:

- Den er slidt og har det rigtig dårligt. Det giver ikke den store mening at bevare den. Den er jo en øjebæ, siger han, men gør samtidig opmærksom på, at man skal passe på ikke bare at rive hele hallen ned.

- Der er nogle gode omklædningsrum; dem kan vi jo godt bruge, siger han og tænker her på de udendørs idrætsfaciliteter bag hallen, som børnemusikfestivallen Vilde Vulkaner også bruger, ligesom festivallens administrationslokaler er bygget sammen med svømmehallen.

- Det må vi jo løse, siger udvalgsformanden.

Der er dog ikke sat penge af til nedrivning af den gamle svømmehal og Thorbjørn Kolbo mener, at pengene vil skulle findes i et fremtidigt budgetforlig.

Drypper andre steder Den gamle svømmehal i Vordingborg er dog ikke den eneste af kommunens bygninger, der ikke kan holde tæt. Også eksempelvis det gamle rådhus i Stege, hvor sundhedsafdelingen i dag holder til, har huller i taget.

- I den gamle byrådssal står der spande, det drypper ned i. Det bliver ikke prioriteret, fortæller Lise Hansen Thorsen, der er chef for Trafik og Ejendomme.

- Jeg har ikke nået at få fat i det område endnu, men vi har helt klart en udfordring, fortsætter hun, men mener dog at kommunen er rimelig til at holde sine bygninger ved lige.

- Den (deres tilstand, red.) er ikke skinnende eller god, men den er heller ikke meget kritisabel, mener hun og får her opbakning fra Bjørn Buch:

- Vi har en rigtig stor bygningsmasse, og vi gør, hvad vi kan, for at holde den ved lige, siger han og fortæller, at afdelingen får et tocifret millionbeløb årligt til at renovere de kommunale bygninger. Det er dog ikke nok til at holde alle bygninger i tip-top stand.

- Vi er en stor kommune, og vi har en ældre bygningsmasse. Der er ting, du kan blive ved med at renovere, men på et tidspunkt kan man ikke renovere mere. På et tidspunkt skal du lave noget nyt, siger han.

Trafik og Ejendomme har for nylig gennemgået nogle af de bygninger, der har brug for en hjælpende hånd her og nu - blandt andet Stege Rådhus - og har i den anledning bedt politikerne om en ekstrabevilling på seks millioner kroner årligt over de næste fire år.

Digital overvågning Borgmester Mikael Smed (S) er også af den overbevisning, at den gamle svømmehal skal rives ned.

- Der er ikke noget, vi selv (kommunen, red.) kan bruge den til, siger han og må også erkende, at de, der tidligere har vist interesse for svømmehallen, sidenhen er bakket ud.

Han håber, at man i kommunen kan få lavet en rapport over samtlige kommunale bygninger i stil med den facilitetsrapport, der blev lavet på kommunens idrætsfaciliteter. Men også på det kommunale vejnet har man nu et system, der gør det nemmere at vedligeholde tingene. For det første er der lavet asfaltkontrakter med entreprenører, der herefter står for vedligeholdelsen af vejnettet. For det andet er der kommet digitale hjælpemidler:

- Når man skifter en pære, ved man, at den kan leve x-antal år; så bliver man mindet om det, når den snart skal skiftes igen, fortæller borgmesteren, og ser gerne at man får et lignende system på de kommunale bygninger.

- Vi har vildt mange bygninger, konstaterer han.