Se billedserie Mern menighedsråd har doneret 10.000 kroner til Mern Lokalforum. Pengene skal dels gå til aktiviteter for børn og unge, dels til derift af Enghuset i baggrunden. Fra venstre ses: lokalforums formand KP Nielsen, Ole Nielsen, Ib Petersen, Helge Christensen, Anne-Marie Jacobsen (menighedsrådet) og sognepræst Alex Mark Knudsen. Foto: Mille Holst

Her lykkes ting med fælles vilje og samarbejde

Vordingborg - 17. december 2020 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I Mern formår man at udvikle byen gennem samarbejde. Senest har menighedsrådet doneret penge til byens lokalforum, og pengene skal gå både til drift af aktivitetshuset Enghuset og til projekter i byens fælles projekt: Mern Ådal. I sidste uge donerede menighedsrådet ved Mern Kirke 10.000 kroner til Mern Lokalforum.

- Vores hensigtserklæring er, at det skal komme børn og de ældre til gode, siger Anne Marie Jacobsen fra menighedsrådet, og pengene falder på et tørt sted.

Lokalforum i Mern har nemlig fået lov at bruge "Enghuset" skråt overfor kirken, en bygning kommunen ellers havde købt til nedrivning.

- Hvis vi kan skaffe 25.000 kroner om året til driften, så må vi bruge huset, fortæller lokalforums formand KP Nielsen, der forventer at bruge halvdelen af menighedsrådets donation til drift vaf huset og den anden halvdel til aktiviteter for byens borgere - især børn og unge.

Og brugt, det bliver huset.

- Vi spiller brætspil her og strikkeklubben mødes, siger KP, men der er også lektiecafé en gang om ugen for byens indvandrerbørn.

- Her kommer op til ti elever, som vi hjælper med lektierne, siger Ole Nielsen, der er en slags pedel i Enghuset.

Mern lokalforum har gennem tiden tilpasset sine aktiviteter efter byens behov. Således har her været repareret gamle cykler og da der i en periode var mange flygtninge i byen var her brug for brugttøjsmarked, og samtidig kørte KP og Ole brugte møbler fra den ene adresse i byen til nye ejere et andet sted i byen.

Et af de helt nye tiltag i Mern Ådalprojektet er

et overdækket udekøkken tæt på skole og

daginstitution, hvor der kan hentes vand. I

baggrunden ses områdets fire sheltere, der er

finansieret af Friluftsrådet. Foto: Mille Holst



Natur binder by sammen I dag er der især fokus på byens fælles projekt: Mern Ådal.

Stisystemer forbinder forskellige områder i byen gennem et naturskønt grønt område, Ådalen. Således kan man på grusstier gå og køre i kørestol fra kirken til eksempelvis skolen eller Åbakkehuse. Her er etableret en sø, her er legeplads, bænke, plantebælter, shelterplads med fire store sheltere, bålplads, grill, overdækket udekøkken og hytte. Her er frugthaver og plæner, her er vildtvoksende krat og bede med krydderurter, blomster og grøntsager og gennem det hele løber Mern å.

Stien fra kirken til børnehaven blev indviet for et par måneder siden og den har været ønsket længe. Anne-Marier Jacobsen kan huske fra sin tid på skolen, hvordan man her havde behov for at kunne komme ud i naturen uden at børnene absolut skulle færdes på landevejen.

Man kan sagtens få gået et par kilometer i Ådalen, hvis man går tur på stierne, men området er tænkt til meget andet end gåture. Ådalen er et sted, hvor borgerne kan mødes.

Stien fra Enghuset til skolen er blevet indviet i

efteråret. Foto: Mille Holst



Samarbejde gavner Det unikke ved Ådalsprojektet er, at der er bred opbakning til projektet i Mern. Involverede er håndværkerforeningen, lokalforum, skolen, børnehaven og menighedsrådet.

- Menighedsrådet har taget en beslutning om, at det er vigtigt, at have ting udenfor kirken også. Det er vigtigt, at kirken er med i samfundet, siger Anne-Marie Jacobsen, der kom med i menighedsrådet i 2004 og også som tidligere leder af Kulsbjerg skole, har haft indflydelse på Ådalsprojektet.

Donationen til Mern lokalforum er netop et eksempel på, hvordan kirken bakker op om andre aktiviteter i byen end sine egne.

- Lokalforum er et fantastisk sted, synes vi, og derfor har vi valgt at give 10.000 kroner, siger Anne-Marie Jacobsen.

Lokalforum har selv ansøgt menighedsrådet om hjælp, og i den forbindelse nøje beskrevet, hvad hjælpen skal gå til.

- Den beskrivelse svarer til, hvad vi gerne vil give til, siger Anne-Marie Jacobsen.

Med hjælp fra Mern kirkes harve har Mern

Lokalforum harvet stien gennem den "gamle"

frugthave langs præstegården. Foto: Mille Holst



I konstant udvikling Mern Ådalsprojekt har været i gang i fem år fra de første ideer blev luftet og man fik lov at købe arealet.

Det første træ, der blev plantet var et æbletræ plantet i 100-året for Reformationen.

- Det var den 31. oktober 2017, fortæller sognepræst Alex Mark Knudsen.

Siden har skolebørnene været i gang med at plante masser af frugttræer på arealet bag skolen og børnehaven.

Og stedet udvikler sig hele tiden. Ligesom Rom ikke blev bygget på én dag, bliver Ådalsprojektet heller ikke færdigt lige med det samme, men det er netop også tanken med stedet, at det kan få lov at udvikle sig i takt med borgernes ønsker.

- Det er vigtigt at se på det, der lykkes i stedet for at fokusere på det, der ikke bliver til noget, mener Anne-Marie Jacobsen og forklarer, at området hele tiden udvikler sig gennem mindre delprojekter.

For hver gang et projekt bliver færdigt, giver det nye udfoldelsesmuligheder i Mern. Borgerne har allerede taget shelterpladsen til sig og også udekøkkenet, og til Sankt Hans har her før coronaen været arrangement med 200 borgere, der kunne købe grillpølser stegt på stedets grill. Skolen arrangerer desuden udeskole i blandt andet bålhytten og børnehaven har dyrket kartofler i blomsterkasserne.

KP fortæller, at det er lokalforum, der sørger for at slå græsset og holde stierne fri for ukrudt. I sidste uge har man eksempelvis harvet en grussti gennem den første frugtplantage lige ved siden af præstegården - til det formål lånte man kirkens harve. I Mern behøver alle nemlig ikke have alting selv. Man låner af hinanden. På den måde strækker både pengene og de frivillige kræfter længere.

Samarbejdet i Mern understøttes iøvrigt ved, at flere personer er repræsenteret i forskellige borgergrupper. Således er sognepræsten en del af Lokalforums bestyrelse og Anne-Marie Jacobsen var medlem af menighedsrådet allerede mens hun var skoleleder.

Missionen i Præstø er at skabe liv og glæde i byen, men kan man gennem Mern Ådalprojekt inspirere andre mindre landområder, så er det en positiv sidegevinst, mener de i Mern.

En træhytte er blandt de første ting, der blev

bygget i Mern Ådalprojektet. I baggrunden ses

en legeplads med bælter af græs og træer mellem

stierne. Foto: Mille Holst