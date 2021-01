Se billedserie Joan Udengaard, 50, går med beskyttelseshjelm, fordi hun har epilepsi. Hun bor på første sal i et dobbeltværelse, der rummer separat stue og soveværelse. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Her leves livet helt normalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her leves livet helt normalt

Vordingborg - 02. januar 2021 kl. 11:56 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Inde på 62-årige Torben Michael Christensens værelse hænger en ordentlig stak medaljer.

Dem har han vundet til sommer-OL, hvor han blandt andet mestrede disciplinerne æggeløb, vandballonkast og sømslagning.

- Torben er den mest atletiske, vi har, smiler forstander Tove Jensen.

Torben Christensen har siden 1972 boet på Rosengården Døgninstitution, et bosted for voksne udviklingshæmmede i Lundby, og det er han glad for.

- Jeg bor her lige så længe, som Tove vil have mig boende, siger han og lægger sin arm kærligt om hende.

- Du er en værre bandit, svarer Tove Jensen.

Motto på T-shirten I dag, 2. januar 2021, kan Rosengården Døgninstitution fejrer 50 års fødselsdag i den hvide ejendom, der tidligere udgjorde et alderdomshjem på Sværdborgvej.

Egentlig begyndte historien om Rosengården allerede tilbage i 1965, da seks forældrepar købte en ejendom i Grumløse, inden man i januar 1971 flyttede til Rosengården i Lundby.

Ud over Torben Christensen bor der otte andre udviklingshæmmede, som døgnet rundt bliver passet, plejet og overvåget af et personale. Formålet er at give beboerne et godt liv. Eller som der står på Tove Jensens sorte T-shirt: Alle liv skal leves. Og det bliver de på Rosengården, hvor flere af de nuværende er opvokset med Rudolf Steiner-pædagogikken.

Hverdagen fyldes ud Til daglig går beboerne på arbejde eller i dagtilbud.

Rosengården har aftaler med forskellige virksomheder eller steder, blandt andet Væksthuset i Vordingborg, som er et aktivitetstilbud for udviklingshæmmede. På selve Rosengården er der både musik- og malerskole, så beboerne kan udfolde deres kreative evner. Coronavirussen har dog sat en stopper for den normale hverdag, og det ærgrer Tove Jensen.

- Det er ikke godt, at de bliver slået ud af deres faste strukturer. Tingene skal helst være, som de plejer at være, lyder det fra forstanderen.

På væggen i den lange gang på Rosengården hænger stribevis af billedcollager fra udflugter til blandt andet cirkusforestillinger, København og Hamborg.

- De elsker at se sig selv på billeder, smiler Tove Jensen.

En familie på godt og ondt Inde på Torben Christensens værelse hænger et stort billede af Eiffeltårnet. For to år siden var han i Paris med to af Rosengårdens ansatte.

Om Rosengården En selvejende institution

Beboerne er omfattet servicelovens §107 og 108.

Bestyrelsesformand er Jørgen Ole Knudsen

Der er et fast personale på 11 medarbejdere. Derudover er 14 vikarer tilknyttet. - Det var hans ønske, og så tog vi derned, fortæller Tove Jensen.

- Vi var i Disneyland. Det var skønt, tilføjer Torben.

Kendingsmelodien til »Huset på Christiansborg« flyder ud gennem et lokale. Det er fra fjernsynsstuen, som er et yndet forsamlingssted for beboerne.

- De er meget sociale. De sidder ikke på værelset og kukkelure. Man kan sige, at de er som en familie på godt og ondt, siger Tove Jensen.

Hun understreger dog, at der er tale om ni forskellige personligheder. Personalet behandler dem ikke som en fælles gruppe.

- Beboerne vil helst være alene sammen med personalet. De hænger nærmest over en, så det kører vi skemalagt, så alle får lige meget kontakt, og ingen bliver overset, siger Tove Jensen, der oplyser, at personalet ofte bliver coronatestet.

Det er da også på grund af smittefaren, at Rosengården ikke fejrer 50 årsfødselsdagen. Den venter man med til maj eller juni.

- Så holder vi en ordentlig fest, smiler Tove Jensen.

Rosengården Døgninstitution har fået

renoveret køkken og værelser.

Lige nu er man ved at spare op til et nyt tag.

Foto: J.C. Borre Larsen