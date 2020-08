Her kommer der nyt klatrecenter

Byggeriet af et nyt indendørs klatrecenter i DGI Huset Vordingborg er i gang. Bag projektet står Sydsjællands Klatreklub, der har allieret sig med firmaet Gubbies fra Hasselager. Håndværkerne godt i gang med at samle den høje del af væggen, og i løbet af de nærmeste dage bliver også den lave Bouldervæg færdig.

- Centret kommer til at bestå af en cirka 10 meter høj klatrevæg, der byder på mange forskellige udfordringer, hvor man klatrer traditionelt med reb og sikringsudstyr, fortæller Claus Hemmingsen, formand for Sydsjællands Klatreklub.

Når håndværkerne er færdige, skal klatreklubbens medlemmer i gang med at skrue klatregreb på væggene. Det er vigtigt for klubben, at klatrecentret byder på udfordringer for både rutinerede klatrere og for begyndere.