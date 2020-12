Se billedserie I T-krydset ved Brovejen og Viaduktvej på Masnedø er man gået i gang med et større vej-projekt, hvor man skal skabe den kommende forbindelse for øens beboer. Til venstre og højre på billedet kan man fornemme fundamenterne til den nye viadukt.Foto: Lars Christensen

Her gøres klar til en ny viadukt til fremtidig vej

Vordingborg - 07. december 2020 kl. 08:49 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der er stadig lang tid til, at den nye Storstrømsbro står klar, men på Masnedø er man allerede gået i gang med at forberede sig til de kommende ændringer i trafikken på øen.

Linjeføringen fra Masnedsundbroen henover Masnedø og over til den nye storstrømsbro gør det nemlig nødvendigt at lave helt om på trafikforholdene for øens beboere.

I dag kan bilister dreje af Brovejen ved Viaduktvej og Masnedøvej, men i fremtiden skal beboerne og besøgende på øen dreje fra i et nyt T-kryds ved erhvervshavnen og herfra ledes af en ny vej langs den gamle gartnerigrund, der fører bilisterne under den kommende dæmning til broen og den vej videre til den nuværende Viaduktvej.

- De har allerede lavet den nederst del af dæmningen og er nu gået i gang med at lave den nye underføring til Viaduktvej. Det arbejder de med det næste halve års tid, forklarer ingeniør Carsten Benny Rasmussen fra Vejdirektoratet.

Bilister på Brovejen kan allerede fornemme den fremtidige indretning af vejnettet. Ved krydset ved Viaduktvej har man gravet ind i siden af Brovejen, så vejen er blevet indsnævret. Man har samtidig spærret et stykke af cykelstien, så cyklister nu dirigeres ad Viaduktvej til og fra Vordingborg.

Carsten Benny Rasmussen understreger, at selvom arbejdet allerede er godt i gang, så er der lang tid til, at man begynder at omdirigere biltrafikken.

Først når den nye viadukter står færdig, går man i gang med at lave de nye veje, så bilister vil stadig en rum tid endnu skulle benytte de sædvanlige veje til og fra husene på Masnedø.

- Vi skal have underføringen på plads først, før vi går i gang med at lave vejene, så vi er nok først henne i 2022 før vi begynder at omdirigere trafikken, forklarer han.

Grunden til, at man allerede nu er gået i gang med at bygge viadukten er, at man skal inddrage dele af den nuværende Brovejen i byggeriet af den nye dæmning henover øen. Til den tid vil det derfor være nødvendigt at lede al trafikken fra Brovejen over på den nye vej og viadukt indtil den nye bro står færdigt.

Foruden den nye viadukt er man også gået i gang med vejarbejdet ved indgangen til erhvervshavnen. Derfor er hovedindgangen til havnen i de næste par uger spærret.

- Det er for at skabe en bedre forbindelse ned til havnen. Der kommer mere og mere lastbiltrafik til den, og det er vejen ikke bred nok til. Det har været en flaskehals, forklarer Carsten Benny Rasmussen.