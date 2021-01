Se billedserie Anni Dinesen tør ikke udsætte sig selv for den lange bustur til Stege for at blive vaccineret mod corona. Den frygt er hun ikke ene om. Borgmesteren lover at hjælpe. Foto: Mille Holst

Her fravælger ældre vacciner

Vordingborg - 27. januar 2021 kl. 16:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Anni Dinesen er 80 år gammel og har flere kroniske lidelser, blandt andet er hendes lungekapacitet nedsat til kun 65 procent af normalen. Derfor har hun været særlig forsigtig under coronapandemien og har reelt været i isolation siden marts måned.

- Jeg har hverken set børn, børnebørn eller oldebørn, fortæller hun til Sydsjællands Tidende.

Anni Dinesen klarer sig selv; bor i eget hjem og får ingen hjælp af kommunen til eksempelvis pleje. Derfor har hun heller ikke endnu modtaget en indkaldelse til vaccination mod corona, men hun tør heller ikke længere tage imod tilbuddet, efter at vaccinationscentret er flyttet fra Vordingborg til Stege.

- Jeg fravælger vaccinen i Stege. Det står mit helbred ikke til, siger hun og forklarer hvorfor:

- Jeg bor i Mern. Jeg skal bruge to forskellige busser for at komme til Stege og blive vaccineret. Det vil tage 2,5 time.

Hun forklarer, at man fra Mern er nødt til at stige på bussen til Vordingborg, hvor man på stationen så skal vente et kvarters tid, før man kan komme videre med bussen til Stege.

- Når det kan tage mig 15 minutter at tage Præstøbussen til Vordingborg, så skal jeg i stedet ud på en længere rejse, siger hun og synes slet ikke det giver mening.

Infrastrukturen i Vordingborg Kommune er netop sådan, at langt det meste af den offentlige trafik fører til Vordingborg, mens det er besværligt at komme på tværs af buslinjerne. Derfor er det helt håbløst for eksempelvis Anni Dinesen at rejse til Stege.

Et kvarter i bus, tør hun godt udsætte sig selv for.

- Det er jo 15 minutter, man siger er højden, siger hun, men frygter, at risikoen for at blive smittet på den lange bustur til Stege er alt for høj. Det tør hun ikke udsætte sig selv for.

- Jeg opponerer imod, at jeg skal tage til Stege med en bus. Det vil jeg sige nej tak til, siger Anni Dinesen og er overbevist om at mange andre ældre mennesker i kommunens mindre byer vil reagere på samme måde.

Borgmester Mikael Smed (S) lover at kommunen

vil hjælpe udsatte borgere med at komme frem til

coronavaccinationscentret. Arkivfoto: J.C. Borre Larsen



Borgmester lover hjælp For Anni Dinesen betyder placeringen af testcentret i Stege altså at hun ikke bliver vaccineret - selvom hun ikke vil kunne tåle at blive smittet med corona.

Men ifølge borgmester Mikael Smed (S) skal hun nok få hjælp til transporten.

- Det skal ikke være transporten fra bopæl til vaccinationscenter, der afgør, at man ikke får en vaccine, siger han og er indstillet på at borgere i Anni Dinesens situation skal have hjælp til transporten af kommunen. Det mener han iøvrigt, der er politisk enighed om.

- Vi skal sørge for at folk kommer til vaccinationen, hvis de gerne vil det, siger han og kan ikke forestille sig andet end at Anni Dinesen med sin alder og sine lidelser vil få hjælp fra det offentlige.

- Vi hjælper hende med at komme derhen, lover borgmesteren og fortæller, at man fra administrationens side vil foretage individuelle vurderinger af borgerne med hensyn til om de kan få hjælp eller ej.

- Men alene når man kigger på hendes alder og hendes helbred, så burde hun kunne få hjælp, selvom hun er meget selvhjulpen, lyder det fra borgmesteren, der samtidig erkender at bussernes linjeføring ikke er optimale.

- Buslogistikken fra Mern til Stege er helt elendig, siger han og har fuld forståelse for, at Anni Dinesen ikke vil udsætte sig selv for den snørklede bustur til Stege.

Hvornår Anni Dinesen og andre ældre i hendes situation vil blive indkaldt til vaccine er endnu ikke besluttet, ligesom man heller ikke er helt klar over, om det er kommunen eller regionen, der indkalder.

- Kommunikationsplanen er ikke endeligt færdig, dels fordi vi ikke ved hvordan de pågældende indkaldes til vaccination, dels fordi vi ikke ved hvornår der er vacciner nok til det reelt går i gang, siger borgmesteren og slutter:

- Vi vil sørge for at det meddeles klart når vi ved mere om forløbet.