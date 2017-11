Fredag eftermiddag var der stort politiopbud ved den gule bygning bagerst i billedet. Om lørdagen var de første lys og blomster sat ud for at mindes den afdøde kvinde, der formodes at være Bettina Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Her fandt man liget af kvinde på Møn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her fandt man liget af kvinde på Møn

Vordingborg - 27. november 2017 kl. 06:20 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet er tavs i sagen om det lig af en kvinde, der fredag eftermiddag blev fundet i en lejlighed i Keldby.

Først i starten af denne uge forventer politiet at kunne identificere liget, men alt tyder på, at det er den savnede Bettina Olsen.

Liget blev fundet på førstesalen af det tidligere snedkerværksted i Keldby. Bettina Olsen havde kort inden sin forsvinden fået lov til midlertidigt at opholde sig i lokalerne, mens hun ledte efter en ny lejlighed.

Det bekræfter fætteren Brian Arnsfeldt Hansen, der har været kontaktperson på den seneste uges massive eftersøgning af hende.

- Hun var det meste af tiden hos sin storebror, men hun havde fået de lokaler, så hun havde et sted for sig selv, forklarer han.

På Facebook har mange undret sig over, at store dele af Møn skulle afsøges, før politiet endte med at finde liget i lejligheden, men kritikken af dårligt politiarbejde tager Brian Arnsfeldt Hansen klart afstand til.

- Vi har ikke noget at udsætte på politiets arbejde. Jeg har selv været i de lokaler to gange, efter hun forsvandt. Den torsdag, vi efterlyste hende, var vi fire personer derinde. To timer før politiet kom og fandt hende i fredags havde vi været tre inde for at finde tøj eller andre ejendele, som hunde måske kunne bruge til at få færden af hende. Ingen af gangene opdagede vi hende. Hun må have været godt gemt. Ellers havde vi jo fundet hende, forklarer han.

Trods den store sorg takker Brian Arnsfeldt Hansen og resten af familien de mange mennesker, der har hjulpet med eftersøgningen rundt om på Møn og de nærmeste øer.

- Vi er meget rørte over, at der har været så mange, der gerne ville hjælpe. Mange, vi slet ikke kender. Også inde på Facebook, hvor jeg på et tidspunkt mistede overblikket over, hvor folk havde ledt henne. Der hjalp folk med at få overblikket tilbage, og det er jeg taknemmelig for.