Her er vi dårligere til at bryde den sociale arv

Danske unge får et liv, der ligner deres forældres. De bryder nemlig i mindre grad den sociale arv. Det betyder, at er man barn af en akademiker, er der stor sandsynlighed for, at man selv bliver akademiker, men har man ingen uddannelse, så har ens forældre det sandsynligvis heller ikke. Netop det konkluderer det nye studie "The Making and Unmaking of Opportunity: Educational Mobility in 20th Century-Denmark" af forskerne Kristian Bernt Karlson og Rasmus Landersø fra henholdsvis Københavns Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed. At unge i højere grad tager samme uddannelsesniveau som deres forældre, fører til flere komplikatoner i Vordingborg Kommune. Her er det nemlig hver fjerde 25-29-årig, der vælger ikke at tage en uddannelse efter grundskolen.